Как понять, что у вас «дырявый» кишечник

Как понять, что у вас синдром дырявого кишечника

Синдром дырявого кишечника — образное название заболевания, известного как синдром проницаемого или раздраженного кишечника, сокращенно СРК. "Рамблер" рассказывает, как его выявить и что с этим делать дальше.

Причины

Одной из главных причин, почему нарушается работа кишечника, является хроническое воспаление, в результате которого стенки становятся проницаемыми и в брюшную полость попадают микроорганизмы, вызывающие неприятные симптомы.

Симптомы

Синдром раздраженного кишечника можно определить по ряду признаков:

вздутие, спазмы, нарушение моторики и, как следствие, проблемы со стулом;

высыпания на коже;

тошнота и рвота;

ухудшение состояния волос и ногтей;

хроническая усталость.

Если вы замечаете у себя эти симптомы, стоит проконсультироваться с врачом.

Профилактика

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Чтобы избежать проблем, необходимо наладить питание, регулярно заниматься физкультурой, хорошо высыпаться и избегать стрессов.