Как понять, что у вас «дырявый» кишечник

Синдром дырявого кишечника — образное название заболевания, известного как синдром проницаемого или раздраженного кишечника, сокращенно СРК. "Рамблер" рассказывает, как его выявить и что с этим делать дальше.
Причины
Одной из главных причин, почему нарушается работа кишечника, является хроническое воспаление, в результате которого стенки становятся проницаемыми и в брюшную полость попадают микроорганизмы, вызывающие неприятные симптомы.
Симптомы
Синдром раздраженного кишечника можно определить по ряду признаков:
- вздутие, спазмы, нарушение моторики и, как следствие, проблемы со стулом;
- высыпания на коже;
- тошнота и рвота;
- ухудшение состояния волос и ногтей;
- хроническая усталость.
Если вы замечаете у себя эти симптомы, стоит проконсультироваться с врачом.
Профилактика
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Чтобы избежать проблем, необходимо наладить питание, регулярно заниматься физкультурой, хорошо высыпаться и избегать стрессов.