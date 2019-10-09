Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, что у вас синдром дырявого кишечника 

Рамблер 6 часов назад
Как понять, что у вас «дырявый» кишечник
Фото: depositphotos.com
Синдром дырявого кишечника — образное название заболевания, известного как синдром проницаемого или раздраженного кишечника, сокращенно СРК. "Рамблер" рассказывает, как его выявить и что с этим делать дальше.

Причины

Одной из главных причин, почему нарушается работа кишечника, является хроническое воспаление, в результате которого стенки становятся проницаемыми и в брюшную полость попадают микроорганизмы, вызывающие неприятные симптомы.

Симптомы

Синдром раздраженного кишечника можно определить по ряду признаков:
  • вздутие, спазмы, нарушение моторики и, как следствие, проблемы со стулом;
  • высыпания на коже;
  • тошнота и рвота;
  • ухудшение состояния волос и ногтей;
  • хроническая усталость.
Если вы замечаете у себя эти симптомы, стоит проконсультироваться с врачом.

Профилактика

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Чтобы избежать проблем, необходимо наладить питание, регулярно заниматься физкультурой, хорошо высыпаться и избегать стрессов.
Как понять, что у вас аритмия
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психологи назвали заболевание Джокера
Психологи назвали заболевание Джокера
Ученые рассказали о редком виде онкологии
Ученые рассказали о редком виде онкологии
Откуда берется горечь во рту
Откуда берется горечь во рту1
Назван способ предотвратить преждевременную смерть
Назван способ предотвратить преждевременную смерть
Может ли прививка вызвать грипп
Может ли прививка вызвать грипп
Видео
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение