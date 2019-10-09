Может ли прививка вызвать грипп и ОРВИ: объясняет врач

Известный терапевт Филипп Кузьменко в своем Instagram однозначно ответил на распространенный вопрос. Нет, инактивированная вакцина не способна вызвать грипп, потому что в ней нет вирусов.

Что такое вакцина

Специалист сравнил вирус с танком, а вакцину — с образцами брони этого танка. Иммунологи лишь «показывают» отдельные образцы иммунитету. Мол, смотри, это враг.

По замечанию врача, снизить иммунитет вакцина тоже не может, поэтому вероятность заболеть ОРВИ после прививки не увеличивается.

О побочных эффектах

К ним Доктор Фил призвал относиться спокойно. Иммунная система после прививки приходит в состояние боевой готовности, поэтому иногда у людей появляется дискомфорт. Нежелательные эффекты развиваются редко и проходят через 1-3 дня.

Из нежелательных реакций могут появиться небольшое повышение температуры, боль и покраснение в месте укола, общее недомогание.

Кому рекомендованы прививки

Всем, начиная с шестимесячного возраста, если нет противопоказаний. Филипп Кузьменко напоминает: ВОЗ настаивает на обязательном введении вакцины детям до 5 лет, пожилым старше 65, людям с хроническими болезнями, особенно легочными, иммунодефицитом, медработникам и беременным на любом сроке.

По поводу беременности врач заметил следующее: женщинам в положении разрешено вводить инактивированные вакцины и анатоксины. Такое решение специалистов основано на крупных авторитетных исследованиях.

Когда лучше прививаться

Врач отмечает, что в северном полушарии планеты проходить вакцинацию лучше осенью, в южном — весной. Оптимальное время для наших широт — с сентября по октябрь, так как на выработку иммунитета уходит в среднем 21 день.

Опасность гриппа

По статистике, распространенность гриппа в России составляет 5% населения, во всем мире — до 15%. При этом количество заболевших, столкнувшихся с осложнениями и умерших от гриппа среди привитых намного ниже, чем у не прошедших вакцинацию.

Филипп Кузьменко подчеркнул: к летальному исходу могут привести и осложнения болезни. Риск их развития при гриппе высок.