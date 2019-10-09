Ученые рассказали о редком виде онкологии

В мире от нейрофиброматоза — редкой формы рака — страдает один из 25 тысяч человек. В России этот диагноз ставят одному из 60 тысяч человек, заявила телеканалу «360» учёный Дина Семёнова.

По её словам, если это онкологическое заболевание у ребёнка своевременно не диагностировать, он может не дожить до 20 лет. В России люди с этим диагнозом доживают до 30 лет, уточнила специалист.

При нейрофиброматозе у пациента наблюдается образование опухолей в центральной нервной системе. У детей со вторым типом заболевания к пяти годам, как правило, есть два-три новообразования, из-за которых они теряют слух и способность держать равновесие. По словам Степановой, обнаружить заболевание на ранних стадиях помогает специальный скрининг.