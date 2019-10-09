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Россияне назвали привычные способы лечения простуды 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне рассказали, как лечат простуду
Фото: РИА Новости
Во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru».
Согласно данным исследования, 13 процентов опрошенных заявили, что лечат простуду антибиотиками. Отечественные препараты принимают 11 процентов респондентов, иммуномодуляторы — 8 процентов.
Кроме того, отмечается, что россияне стали больше доверять прививкам. Так, об эффективности такого способа предотвращения гриппа заявили 66 процентов опрошенных, тогда так в 2018-м этот показатель составил 37 процентов.
Отмечается, что 36 процентов респондентов делают прививку от гриппа каждый год, еще 31 процент — если предлагают, например, на работе.
Ранее стало известно отношение россиян к прививкам. Так, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда. Пользу прививок в основном признали респонденты от 18 до 24 лет (69 процентов), а также от 60 и старше (62 процента).
6 октября Роспотребнадзор рассказал, как снизить вероятность заболевания гриппом. Так, россиянам посоветовали сделать прививку до начала эпидемии, а также по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей, либо пользоваться масками. Гражданам также посоветовали избегать тесного контакта с теми, у кого уже есть признаки заболевания.
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Болезни и лекарства , Новости , Роспотребнадзор , ВЦИОМ
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