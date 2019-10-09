6 важных фактов об анемии

При железодефицитной анемии в организме происходит нарушение синтеза гемоглобина в связи с недостатком железа. Около 700 млн человек в мире страдает этим заболеванием, а в нашей стране с анемией сталкивается примерно 30% населения. «Рамблер» рассказывает важные факты, которые нужно знать об этой болезни.

Чаще всего анемия возникает у беременных

Да, с этой болезнью знакомо 90% женщин в положении в связи с повышенной потребностью в железе. На синтез материнского гемоглобина нужно около 500 мг железа (для сравнения — когда женщина не беременна, ей хватает около 13 мг).

Без железа организм не может нормально функционировать

Основная задача этого микроэлемента — доставлять кислород к тканям, и без него организм начинает «задыхаться». У людей, которые страдают железодефицитом, низкий гемоглобин, поскольку железо входит в состав этого белка. Оно также важно для пищеварения, нервной и иммунной систем.

Из-за недостатка железа вы можете упасть в обморок

Головокружение, учащенное сердцебиение и обмороки — всего лишь несколько из симптомов анемии. При их наличии обязательно обратитесь ко врачу и сдайте анализы на гемоглобин, ферритин, трансферрин, количество эритроцитов и железосвязывающую способность.

При анемии важно скорректировать питание

Добавьте в него продукты с высоким содержанием железа: его много в свекле, капусте, чечевице, красном мясе, гречке, гранате. Чтобы железо усваивалось, важны также продукты с витамином С и фолиевой кислотой: черная смородина, зерна пшеницы, цитрусовые шпинат, спаржа.

Покупать препараты с железом нужно только после консультации с врачом

В препаратах используется двух— и трехвалентное железо. Последнее чаще всего назначают для профилактики анемии. Двухвалентное железо можно принимать только при серьезном железодефиците: оно быстро усваивается, и у вас может возникнуть передозировка.

При железодефиците прежде страдает мозг

Если вы запустили анемию, у вас сильно снизится количество эритроцитов в крови. Нарушения приводят к проблемам с памятью, у человека снижается работоспособность, он чувствует усталость и постоянно хочет спать. В связи с гипоксией сердце начинает быстрее качать кровь, что может привести к сердечно-сосудистым патологиям.