Врачи целый год обманывали сестру умершего пациента, утверждая, что он в коме

Оказывается, проблема улучшения статистики актуальна не только для российского здравоохранения. Как выяснило ИА «Экспресс-Новости», шокирующий случай, связанный как раз со статистикой, произошёл в Соединённых Штатах Америки.

Жительница Нью-Джерси Андреа Янг каждую неделю в течение года навещала в больнице своего 61-летнего брата Дэррила. В своё время ему сделали операцию на сердце, но что-то, видимо, пошло не так. Мужчина впал в кому.

За целый год, когда Андреа приходила в клинику, врачи говорили ей, что её брат в сознание так и не приходит, хотя небольшие надежды на его выздоровление всё-таки есть. Женщине обещали, что только длительное лечение может помочь Дэррилу прийти в себя. А так как он был без сознания и находился в отделении реанимации, к нему строго-настрого не пускали даже самых близких родственников.

А потом выяснилось, что все обещания врачей были наглым враньём. Дело в том, что Дэррил скончался сразу после операции.

Но если зафиксировать данный факт, это не только бы испортило больнице статистику, но и повлекло бы за собой расследование всех обстоятельств случившегося.

Поэтому в узком кругу и, понятное дело, при содействии администрации клиники врачи решили, что пусть умерший пациент побудет в коме. И желательно в длительной коме. Это для того, чтобы пациент «умер» уже после того, как будет составлен очередной радужный отчёт наверх.

Однако один из новых врачей, пришедших работать в эту больницу, узнал об этой истории и проявил совестливость. Он не стал скрывать от сестры, что её брата уже давно нет в живых.

Понятно, что разгорелся жуткий скандал, в который уже подключились правоохранительные органы . И теперь, судя по всему, в этой больнице будет не только проверка, но и явно полетят чьи-то головы.