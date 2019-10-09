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Врачи целый год обманывали сестру умершего пациента, утверждая, что он в коме 

express-novosti.ru 5 часов назад
Оказывается, проблема улучшения статистики актуальна не только для российского здравоохранения. Как выяснило ИА «Экспресс-Новости», шокирующий случай, связанный как раз со статистикой, произошёл в Соединённых Штатах Америки.
Жительница Нью-Джерси Андреа Янг каждую неделю в течение года навещала в больнице своего 61-летнего брата Дэррила. В своё время ему сделали операцию на сердце, но что-то, видимо, пошло не так. Мужчина впал в кому.
За целый год, когда Андреа приходила в клинику, врачи говорили ей, что её брат в сознание так и не приходит, хотя небольшие надежды на его выздоровление всё-таки есть. Женщине обещали, что только длительное лечение может помочь Дэррилу прийти в себя. А так как он был без сознания и находился в отделении реанимации, к нему строго-настрого не пускали даже самых близких родственников.
А потом выяснилось, что все обещания врачей были наглым враньём. Дело в том, что Дэррил скончался сразу после операции.
Но если зафиксировать данный факт, это не только бы испортило больнице статистику, но и повлекло бы за собой расследование всех обстоятельств случившегося.
Поэтому в узком кругу и, понятное дело, при содействии администрации клиники врачи решили, что пусть умерший пациент побудет в коме. И желательно в длительной коме. Это для того, чтобы пациент «умер» уже после того, как будет составлен очередной радужный отчёт наверх.
Однако один из новых врачей, пришедших работать в эту больницу, узнал об этой истории и проявил совестливость. Он не стал скрывать от сестры, что её брата уже давно нет в живых.
Понятно, что разгорелся жуткий скандал, в который уже подключились правоохранительные органы. И теперь, судя по всему, в этой больнице будет не только проверка, но и явно полетят чьи-то головы.
Ранее ИА Экспресс-Новости» рассказывало о том, как известный российский доктор Александр Мясников назвал симптомы на теле человека, которые помогут распознать наличие онкологического заболевания.
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Болезни и лекарства , Новости , Александр Мясников , МВД
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