Малышева рассказала, представителям каких профессий грозит инсульт

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала пять профессий с высоким риском пострадать от инсульта.

По словам эксперта, больше других инсульту подвержены кассиры, электрики, водители, повара и телефонные операторы:

"Эти люди работают много и чаще всего не следят за собой и здоровьем. Монотонность при высочайшей ответственности и постоянном давлении сверху дают стресс".

Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин также отметил, что в основе инсульта лежат проблемы с сосудами. Чаще всего — в 90% случаев — люди страдают от ишемического инсульта, который связан с образованием тромба. Вследствие этого часть мозга перестает получать кровь и кислород, что может привести к летальному исходу или инвалидности.

Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что все инсульты связаны с повышенным артериальным давлением и нарушением сердечного ритма. По словам медика, вероятность инсульта вырастает на 30% при 10-часовом рабочем дне в течение года.