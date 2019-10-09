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Малышева рассказала, представителям каких профессий грозит инсульт 

Рамблер 7 часов назад
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала пять профессий с высоким риском пострадать от инсульта.
По словам эксперта, больше других инсульту подвержены кассиры, электрики, водители, повара и телефонные операторы:
"Эти люди работают много и чаще всего не следят за собой и здоровьем. Монотонность при высочайшей ответственности и постоянном давлении сверху дают стресс".
Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин также отметил, что в основе инсульта лежат проблемы с сосудами. Чаще всего — в 90% случаев — люди страдают от ишемического инсульта, который связан с образованием тромба. Вследствие этого часть мозга перестает получать кровь и кислород, что может привести к летальному исходу или инвалидности.
Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что все инсульты связаны с повышенным артериальным давлением и нарушением сердечного ритма. По словам медика, вероятность инсульта вырастает на 30% при 10-часовом рабочем дне в течение года.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал о главных предвестниках инсульта.
Комментарии6
Болезни и лекарства , Видео , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
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