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Что слезы могут рассказать о диабете 

News.ru 7 часов назад
Что слезы могут рассказать о диабете
Фото: News.ru
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) научились определять начинающуюся периферическую нейропатию по составу слёзной жидкости.
Нейропатия — одно из частых осложнений течения сахарного диабета первого типа, она проявляется онемением тела, потерей равновесия и трофическими язвами на ногах. Такое осложнение встречается почти у половины больных инсулинозависимым диабетом и может привести к серьёзной потере качества жизни, трудоспособности и даже летальному исходу, пишет Naked Science со ссылкой на результаты исследования.
Так как причина нейропатии — поражение малых кровеносных сосудов в результате расстройства нервной системы, её невозможно обратить вспять, но ранняя диагностика до начала видимых клинических проявлений позволяет пациентам подготовиться и предотвратить осложнения. В настоящее время все методы такой диагностики инвазивные и достаточно сложные, например, биопсия кожи.
Как выяснилось, у людей с развивающейся нейропатией в слезах снижен уровень нейропептида (белка, продуцируемого нервной системой), называемого субстанцией Р. Исследователи отмечают, что диагностика грядущего осложнения по слёзной жидкости быстрая, безболезненная, не имеет побочных эффектов и провести забор материала для анализа может практически любой человек.
Сейчас учёные работают над тем, чтобы сделать анализ коммерчески доступным.
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