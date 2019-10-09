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Найден новый метод лечения распространенного женского заболевания 

Medical Note + ещё 1 4 часа назад
Найден новый метод лечения вагиноза
Фото: Medical Note
Женщин с бактериальным вагинозом вылечили при помощи пересадки микробиома (бактерий) из влагалища здоровых женщин. Метод разработан учеными из Института Вейцмана в Израиле. Результаты исследования представлены в Nature Medicine.
Бактериальный вагиноз у женщин обычно лечат антибиотиками. Частота рецидивов после такого лечения составляет около 30% и достигает 50-70% в течение года. Постоянный прием антибактериальных препаратов связан с высоким риском развития осложнений, например — грибковых инфекций.
Израильским ученым удалось победить рецидивы инфекции у 4 из 5 женщин в возрасте от 27 до 47 лет, принявших участие в эксперименте. Это стало возможным за счет вагинальной трансплантации микробиома.
Трансплантат был взят у трех здоровых женщин: микробиом прошел тщательную проверку на наличие вирусных и бактериальных патогенов, так же как это происходит с донорской кровью.
Устойчивое улучшение наблюдалось у четырех пациенток. Двум из них потребовалась одна трансплантация, остальным пересадка была произведена три раза. После процедуры в их анализе был зафиксирован рост лактобацилл — бактерий, играющих важную роль в защите влагалищной микрофлоры.
Что касается пятой участницы эксперимента, которой трансплантация не помогла, то ученые считают, что ее «плохие бактерии, должно быть, оказались сильнее подсаженных хороших».
Побочных эффектов у метода выявлено не было. Однако специалисты предупреждают, что необходимо тщательно следить за донорами, чтобы предотвратить передачу других заболеваний при пересадке.
Бактериальный вагиноз хоть и не опасен для жизни, но является чрезвычайно распространенным женским заболеванием, которое доставляет массу проблем — от сильного дискомфорта до риска осложнений в родах, отметил старший автор исследования доктор Эран Элинав.
Бактериальный вагиноз — распространенное инфекционное заболевание, при котором во влагалище происходит обильный рост определенных микроорганизмов и резкое снижение молочнокислых бактерий, обладающих защитными свойствами.
Основной признак болезни — обильные жидкие выделения из половых путей с неприятным запахом.
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Болезни и лекарства , Новости , Эран Элинав
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