Доктор дал рекомендации по защите от простуды

Один из самых известных украинских врачей-педиатров, телеведущий и писатель Евгений Комаровский регулярно дает советы по тем или иным вопросам. На этот раз он делится рекомендациями, соблюдение которых позволит защитить себя от простудных заболеваний и других опасных инфекций.

В первую очередь в сезон простуд доктор Комаровский призывает как можно меньше времени проводить в местах с большим скоплением людей. Он напоминает о том, что наиболее крупная концентрация вирусов обычно наблюдается в закрытых помещениях с большим количеством человек: школьных классах, общественном транспорте, кафе и так далее. В связи с этим, по словам Евгения Олеговича, лучше отдавать предпочтение пешей прогулке до работы, чем поездке в маршрутке или автобусе.

При вынужденном нахождении рядом с чихающим, кашляющим или сморкающимся человеком следует держать от него как можно большую дистанцию. Комаровский уверяет, что одним из главных источников инфекций являются руки больного, поэтому не стесняйтесь отказываться от рукопожатий с заболевшими людьми. Также не хватайтесь голыми руками за поручни в общественном транспорте. Выходом из этой ситуации является ношение перчаток.

Сложным вопросом Комаровский называет посещение в период роста простудных заболеваний поликлиник. Врач советует по возможности избегать в первую очередь детских поликлиник и посещать их только в случае крайней необходимости. При этом Евгений Олегович просит не забывать о мерах обеспечения собственной безопасности при помощи полоскания полости рта обычной водой и применения солевых растворов.

Дома, по словам Комаровского, необходимо поддерживать в помещениях чистый, прохладный и постоянно движущийся воздух, так как именно в таких условиях вирус быстрее погибает. А в пыльных, сухих и теплых помещениях его частицы сохраняются на более длительное время. Украинский врач советует пользоваться хорошими увлажнителями воздуха, сохраняя влажность в жилище на уровне от 40 до 70 процентов. Кроме того, медик призывает как можно чаще мыть руки и пользоваться влажными гигиеническими салфетками.

Комаровский добавляет, что симптомы обычной простуды некоторые путают с симптомами гриппа. Но принципиальной особенностью последнего, по информации ИА «Экспресс-Новости», врач называет резкое ухудшение всех общих симптомов: очень высокая температура, сильный озноб, постоянная сонливость и общая слабость.