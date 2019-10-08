Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор дал рекомендации по защите от простуды 

express-novosti.ru 7 часов назад
Доктор дал рекомендации по защите от простуды
Фото: express-novosti.ru
Один из самых известных украинских врачей-педиатров, телеведущий и писатель Евгений Комаровский регулярно дает советы по тем или иным вопросам. На этот раз он делится рекомендациями, соблюдение которых позволит защитить себя от простудных заболеваний и других опасных инфекций.
В первую очередь в сезон простуд доктор Комаровский призывает как можно меньше времени проводить в местах с большим скоплением людей. Он напоминает о том, что наиболее крупная концентрация вирусов обычно наблюдается в закрытых помещениях с большим количеством человек: школьных классах, общественном транспорте, кафе и так далее. В связи с этим, по словам Евгения Олеговича, лучше отдавать предпочтение пешей прогулке до работы, чем поездке в маршрутке или автобусе.
При вынужденном нахождении рядом с чихающим, кашляющим или сморкающимся человеком следует держать от него как можно большую дистанцию. Комаровский уверяет, что одним из главных источников инфекций являются руки больного, поэтому не стесняйтесь отказываться от рукопожатий с заболевшими людьми. Также не хватайтесь голыми руками за поручни в общественном транспорте. Выходом из этой ситуации является ношение перчаток.
Сложным вопросом Комаровский называет посещение в период роста простудных заболеваний поликлиник. Врач советует по возможности избегать в первую очередь детских поликлиник и посещать их только в случае крайней необходимости. При этом Евгений Олегович просит не забывать о мерах обеспечения собственной безопасности при помощи полоскания полости рта обычной водой и применения солевых растворов.
Дома, по словам Комаровского, необходимо поддерживать в помещениях чистый, прохладный и постоянно движущийся воздух, так как именно в таких условиях вирус быстрее погибает. А в пыльных, сухих и теплых помещениях его частицы сохраняются на более длительное время. Украинский врач советует пользоваться хорошими увлажнителями воздуха, сохраняя влажность в жилище на уровне от 40 до 70 процентов. Кроме того, медик призывает как можно чаще мыть руки и пользоваться влажными гигиеническими салфетками.
Комаровский добавляет, что симптомы обычной простуды некоторые путают с симптомами гриппа. Но принципиальной особенностью последнего, по информации ИА «Экспресс-Новости», врач называет резкое ухудшение всех общих симптомов: очень высокая температура, сильный озноб, постоянная сонливость и общая слабость.
Чем опасны лекарства от бессонницы
express-novosti.ru: последние новости
Три главных симптома, говорящих о серьезных проблемах с печенью Три главных симптома, говорящих о серьезных проблемах с печенью Привычки, из-за которых человек часто болеет Привычки, из-за которых человек часто болеет Доктор Мясников назвал проявления на теле человека, которые говорят об онкологии Доктор Мясников назвал проявления на теле человека, которые говорят об онкологии
Комментарии
Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три симптома, говорящих о проблемах с печенью
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Названы симптомы приближения сердечного приступа
Названы симптомы приближения сердечного приступа
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали4
Видео
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение