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Болезни, о которых расскажут зубы 

Рамблер 2 часа назад
Болезни, о которых расскажут зубы
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Полость рта может указать на состояние вашего организма. Например, по зубам возможно узнать о болезнях, которые, казалось бы, с ними никак не связаны. О них расскажет "Рамблер".

Проблемы с пищеварением

Если вы заметили, что ваши зубы внезапно пожелтели и стали более чувствительными, а десны начали кровоточить, обратите внимание на свое питание. Вполне возможно, что ваш рацион слишком беден витаминами и полезными веществами. Следствием этого может быть авитаминоз.

Хронический храп

Как это ни странно, но зубы могут влиять даже на это. Неправильный прикус и узкая челюсть могут вполне стать причиной возникновения храпа.

Стресс

Необычная форма зубов, а именно их плоские края могут указывать на то, что вы находитесь в состоянии хронического стресса. В моменты сильного психологического напряжения люди, как правило, неосознанно начинают сжимать зубы или даже скрипеть ими. Эти действия приводят к истончению зубной эмали, поэтому края зубов и выглядят плоскими.
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