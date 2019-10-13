Болезни, о которых расскажут зубы

Полость рта может указать на состояние вашего организма. Например, по зубам возможно узнать о болезнях, которые, казалось бы, с ними никак не связаны. О них расскажет "Рамблер".

Проблемы с пищеварением

Если вы заметили, что ваши зубы внезапно пожелтели и стали более чувствительными, а десны начали кровоточить, обратите внимание на свое питание. Вполне возможно, что ваш рацион слишком беден витаминами и полезными веществами. Следствием этого может быть авитаминоз.

Хронический храп

Как это ни странно, но зубы могут влиять даже на это. Неправильный прикус и узкая челюсть могут вполне стать причиной возникновения храпа.

Стресс

Необычная форма зубов, а именно их плоские края могут указывать на то, что вы находитесь в состоянии хронического стресса. В моменты сильного психологического напряжения люди, как правило, неосознанно начинают сжимать зубы или даже скрипеть ими. Эти действия приводят к истончению зубной эмали, поэтому края зубов и выглядят плоскими.