Найдено лекарство против болезни Альцгеймера

Группа ученых из Испании и США установила, что препарат, назначаемый для лечения тромбозов, тромбоэмболий и инсультов, является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Действие лекарства подтверждено экспериментами на мышах. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Исследование, проведенное специалистами центра Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares в Испании и учеными из Университета Рокфеллера в США, показало, что пероральный прием препарата дабигатран задерживает развитие болезни Альцгеймера у мышей.

После года лечения у грызунов не было зафиксировано потери памяти и снижения мозгового кровообращения. Терапия также уменьшила типичные симптомы болезни Альцгеймера: воспаление головного мозга, повреждение кровеносных сосудов и формирование бляшек из амилоидного белка.

Дабигатран является антикоагулянтом (угнетает активность свертывающей системы) и назначается для предотвращения инсультов, тромбозов и тромбоэмболии. Он более эффективен и обладает меньшими побочными эффектами, чем классические антикоагулянты, а потому одобрен для лечения целого ряда заболеваний.

Ученые предположили, что дабигатран может нормализовать мозговое кровообращение у пациентов с болезнью Альцгеймера. Эту гипотеза будет проверена в последующих клинических исследованиях.