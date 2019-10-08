Почему синеют губы

Ваши губы могут посинеть на морозе — это естественная реакция организма на холод. Но если они приняли синеватый оттенок при нормальной температуре, это повод задуматься. «Рамблер» рассказывает, какие причины могут спровоцировать такую проблему.

В медицине такое заболевание называют цианозом. Одна из основных причин его появления — дефицит кислорода в крови. Синева может появиться не только на губах, но и на других участках тела. Кислородная недостаточность, как правило, также связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются отдышкой и учащенным пульсом. Такая проблема возникает и при анемии (дефицит железа в крови), патологии дыхательных путей, отравлении организма токсичными веществами.

Если у вас на холоде посинели губы, постарайтесь как можно быстрее зайти в теплое помещение. Выпейте горячий напиток (в идеале — травяной чай). Избегайте кофеин — он провоцирует сужение сосудов. Попрыгайте, помашите руками или поприседайте — легкая зарядка улучшает циркуляцию крови. Если до теплого помещения далеко, поднесите к губам ладонь и подышите в нее.

Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем) также может спровоцировать изменение цвета губ. В этом случае поможет только отказ от них.

При анемии важно регулярно наблюдаться у врача и принимать препараты, содержащие железо. Чтобы восполнить небольшой дефицит этого микроэлемента самостоятельно, добавьте в рацион телятину, печень, виноград, гранаты, томаты и свеклу.

Помните: если у вас посинели губы, и ни одна из этих причин вам не подходит, это повод обратиться к терапевту. Синева губы в комплексе с другими симптомами может свидетельствовать о начале серьезных заболеваний.