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Почему синеют губы 

Рамблер 41 минуту назад
Ваши губы могут посинеть на морозе — это естественная реакция организма на холод. Но если они приняли синеватый оттенок при нормальной температуре, это повод задуматься. «Рамблер» рассказывает, какие причины могут спровоцировать такую проблему.
В медицине такое заболевание называют цианозом. Одна из основных причин его появления — дефицит кислорода в крови. Синева может появиться не только на губах, но и на других участках тела. Кислородная недостаточность, как правило, также связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются отдышкой и учащенным пульсом. Такая проблема возникает и при анемии (дефицит железа в крови), патологии дыхательных путей, отравлении организма токсичными веществами.
Если у вас на холоде посинели губы, постарайтесь как можно быстрее зайти в теплое помещение. Выпейте горячий напиток (в идеале — травяной чай). Избегайте кофеин — он провоцирует сужение сосудов. Попрыгайте, помашите руками или поприседайте — легкая зарядка улучшает циркуляцию крови. Если до теплого помещения далеко, поднесите к губам ладонь и подышите в нее.
Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем) также может спровоцировать изменение цвета губ. В этом случае поможет только отказ от них.
При анемии важно регулярно наблюдаться у врача и принимать препараты, содержащие железо. Чтобы восполнить небольшой дефицит этого микроэлемента самостоятельно, добавьте в рацион телятину, печень, виноград, гранаты, томаты и свеклу.
Помните: если у вас посинели губы, и ни одна из этих причин вам не подходит, это повод обратиться к терапевту. Синева губы в комплексе с другими симптомами может свидетельствовать о начале серьезных заболеваний.
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Болезни и лекарства , Видео
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