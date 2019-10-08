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Почему после алкоголя краснеет лицо и опасно ли это 

Рамблер 2 часа назад
Вы наверняка замечали, что у некоторых людей после употребления алкоголя краснеет лицо. Многие связывают это с простой особенностью организма, и они правы, вот только эта особенность не предвещает ничего хорошего.

Проблемы с кожей

Если человек краснеет после употребления даже небольшого количества спиртного, значит, с возрастом эта проблема будет только усугубляться. Краснота лица говорит о расширении сосудов: поначалу краснеют отдельные части лица, но затем "ареал" увеличивается, и краснота может сопровождаться даже прыщами и припухлостями.

Похмелье и плохой метаболизм

По мнению автора книги «Житейские истории, или Психотерапия как жизнь, а жизнь как психотерапия» Ирины Денисовой расширение сосудов и, соответственно, покраснение лица после употребления алкоголя связано с ацетальдегидом, который образуется в организме после переработки спиртного. Одним из признаков его накопления и является покрасневшее лицо. Помимо этого люди, испытывающие подобные проблемы, страдают от медленного метаболизма, из-за чего испытывают похмелье практически сразу после употребления алкоголя.

Гипертония

Корейские исследователи проанализировали данные более 1,5 тысячи человек и выяснили, что риск развития гипертонии значительно возрастал у тех, кто краснел после употребления алкоголя. Причем, если человек выпивал больше четырех раз в неделю, опасность усугублялась.
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Болезни и лекарства , Видео , Ирина Денисова
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