Почему электронные сигареты убивают

За последние несколько лет в попытках бросить курить многие люди перешли на электронные сигареты, считая, что они менее опасны и не так сильно вредят здоровью. Однако это большое заблуждение. И вот почему.

Электронные сигареты действительно не производят смолы или угарный газ — продукты, которые связывают с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но, несмотря на это, медики не сомневаются в токсичности вейпов. Дело в том, что в них находятся канцерогенные вещества, которые все-таки могут спровоцировать возникновение онкологии. Помимо этого в электронных сигаретах содержатся мелкие частицы, глубоко проникающие в легкие, и аллергены. И самое главное — модные девайсы также содержат никотин. А именно от него курильщик зависит в первую очередь.

Более того, в "электронках" природный никотин заменен на химический, что еще вреднее. Так, сульфат никотина раньше использовали в качестве пестицидов для истребления насекомых, а потом запретили совсем из-за его чрезмерной токсичности.

Немаловажной проблемой являются и ароматизаторы. Согласно исследованию американских ученых, наибольший вред человеческому организму причиняют вкусовые добавки ментола, банана и корицы. Руководитель исследования Темперанс Роуэлл объяснила это тем, что производители просто-напросто не проверяют вкусовые наполнители и пренебрегают даже самыми элементарными нормами безопасности.

Если на пачке обычных сигарет написано, сколько в них содержится смол и никотина, то в случае с электронными сигаретами состав продукта выяснить практически невозможно.