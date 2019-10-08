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Названы первые признаки рака на теле человека 

Рамблер 3 часа назад
Популярный на российском телевидении врач Александр Мясников стал гостем программы "О самом главном". В эфире на телеканале "Россия 1" он назвал основные симптомы, которые должны насторожить человека. При этом достаточно осмотреть собственное тело.
В первую очередь стоит обратить внимание на кожу: сухость, зуд, темные пигментные пятна в под грудью и подмышками, а также черный акантоз — все это говорит о том, что нужно обратиться к врачу. Такие признаки могут указывать на развивающийся рак желудка.
Также врач призвал обращать внимание и на ногти. Когда ноготь синеет, человек чаще всего думает, что он его где-то прищемил или кто-то наступил на ногу. Темное пятно под ногтем может говорить о меланоме — самом опасном типе рака кожи.
Кроме того, стоит обращать внимание на скорость заживления любых ран, папилломы на теле и избыточный рост волос на теле у женщин. При малейшем подозрении нужно незамедлительно обратиться к врачу.
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Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
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