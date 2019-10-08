Назван главный рассадник микробов в доме, и это не унитаз

Туалет, а конкретнее, унитаз, принято считать самым грязным предметом домашнего обихода, кишащим всевозможными бактериями. Однако в рейтинге Чарльза Герба, профессора кафедры общественного здравоохранения, экологии и иммунологии Аризонского университета, унитаз даже не вошел в тройку самых «омерзительных» в доме предметов.

Чарльз Герба известен широкой общественности как «Доктор Микроб» за свои обширные исследования микробов почти на каждой поверхности, которой касалась рука и некоторые другие части тела человека.

Доктор Микроб составил свой персональный рейтинг самых омерзительных мест и предметов домашнего обихода. Причем, в данном случае уровень «мерзости» оценивался количеством вредоносных микробов и бактерий, обитающих на том или ином предмете.

Оказывается, когда разговор заходит о микробах, самым жутким местом в доме является кухня, которая кишит всевозможными бактериями и кишечными палочками. Как рассказал Герба каналу CNN, в ходе его недавних посещений самых обычных американских домов выяснилось, что в среднем на разделочной доске содержится больше фекальных бактерий, чем на туалетном сиденье. По мнению доктора Микроба, гораздо безопаснее сделать бутерброд на крышке унитаза, чем на кухонной дощечке.

Кухонная раковина — еще один рассадник антисанитарии, так как в ней содержится гораздо больше фекальных бактерий, нежели в унитазе, после того, как вы его смыли. Герба это связывает с тем, что люди очень любят размораживать мясо и мыть курицу в раковине.

И, наконец, лидером в рейтинге самых «омерзительных» предметов, по мнению доктора Микроба, становится кухонная губка. Учитывая, что у многих из нас она является помощником на все случаи жизни, используемым и для мытья посуды и раковины, и для протирания столешниц и разделочных досок, ее победа в этом анти-конкурсе весьма заслужена.

Герба рассказал, что побывал в нескольких сотнях домах и исследовал невообразимое количество губок, и в 15% случаев, помимо множества микробов, губки содержали сальмонеллу. Согласно одному из его исследований, в использованной губке для мытья посуды в среднем содержится 362 вида различных бактерий. А на 16 кубических сантиметром пространства раковины приходится 82 миллиарда бактерий.

Поэтому, для поддержания на кухне более или менее санитарных условий, доктор Микроб рекомендует мыть разделочные доски и раковину чистящим средством, содержащим хлорку. А столешницу и поверхность для приготовления пищи следует как минимум раз в день протирать дезинфицирующим раствором.

Фото: Vostock-photo

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