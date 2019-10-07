Как быть, если защемило нерв в спине

Очень многие хорошо знакомы с такой проблемой: неудачно повернулись или совершили резкое движение, после которого появилась сильная ноющая боль. Как бороться с такой проблемой?

В первую очередь, важно разобраться с причиной защемления. Среди распространенных — две: остеохондроз и чрезмерная нагрузка на спину.

Остеохондроз — это патология межпозвонковых дисков, которая проявляется регулярными болями в спине. При заболевании межпозвонковые диски теряют свою эластичность и начинают давить на нервные окончания. Диагноз и лечение должен прописывать врач, поэтому при болях в спине важно сразу же отправиться к неврологу.

При защемлении нерва нервные корешки сдавливаются и оказывают сильное давление на окружающие ткани. Если вы часто поднимаете груз и делаете это неправильно, велика вероятность защемления. Очень часто люди берут тяжелые предметы с согнутой спиной и при этом пытаются выпрямить поясницу.

При защемлении первым делом важно снять нагрузку со спины: вашему позвоночнику нужен отдых. Прилягте на спину и расслабьтесь. Выпейте обезболивающее: «Спазмалгон» или «Нош-па» помогут устранить спазм.

Если боль не проходит, не занимайтесь самолечением и отправляйтесь ко врачу. Вероятнее всего, он пропишет вам разогревающие мази и витамин B (для укрепления мышечных и нервных тканей). При регулярных защемлениях в спине вам могут порекомендовать ношение специального корсета, которых снимет нагрузку с позвоночника.