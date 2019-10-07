Как организм предупреждает о наступающем инсульте

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:
- резкое и значительное повышение артериального давления;
- двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
- шум в ушах;
- онемение с одной стороны лица, тела;
- беспричинная усталость;
- внезапная мигрень.