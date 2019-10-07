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Шесть симптомов, предвещающих скорый инсульт 

Аргументы Недели 7 часов назад
Как организм предупреждает о наступающем инсульте
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:
  • резкое и значительное повышение артериального давления;
  • двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
  • шум в ушах;
  • онемение с одной стороны лица, тела;
  • беспричинная усталость;
  • внезапная мигрень.
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Болезни и лекарства , Яндекс
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