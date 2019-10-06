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Что может вызвать «стрельбу» в ушах у человека 

Умная 5 часов назад
«Стрельба» в ухе — очень серьезный симптом
Фото: Умная
«Стрельба» в ухе — очень серьезный симптом, на который многие не обращают внимания, рассчитывая, что неприятное ощущение пройдет само, без обращения к врачу и какого-то лечения. Хуже того, многие предпочитают применять народные методы, согревая ухо или закапывая в него спиртовые настойки. Последствия такого самолечения пагубны в ста процентах случаев.
Прежде всего нужно знать, о каких заболеваниях сигнализирует такая «стрельба» в ушах. А их много, и далеко не все они связаны с заболеваниями непосредственно слухового канала. Но в первую очередь напрашивается вывод о начинающемся гриппе, простуде, отите, гайморите, синусите и прочих воспалительных процессах. Врач-отоларинголог Алла Кузьмина настоятельно рекомендует: «После того, как вы получите назначения врача-терапевта и проведете курс лечения от установленного заболевания, обязательно обратитесь к отоларингологу, расскажите ему о том, что вашей болезни сопутствовали неприятные ощущения, тяжесть и „стрельба“ в ушах. Вылечив грипп, вы можете не вылечить осложнения на уши. А это приводит к неприятным последствиям, в том числе повреждению барабанной перепонки, глухоте и хроническому скрытому воспалительному процессу».
«Стрельба» в ушах может сопровождаться нарушениями кожного покрова на внешней стороне ушной раковины. Одна из возможных причин — экзема. Как установили исследователи медицинского центра Университета Вашингтона в Сиэтле, высыпания на коже лица почти в половине процентов случае свидетельствуют о воспалительном процессе в воздухоносных пазухах. Любые кожные проблемы, особенно локализующиеся поблизости от ушной раковины и сопровождающиеся дискомфортом внутри слухового прохода — повод немедленно обратиться к врачу.
Стоматологические заболевания — еще одна причина появления «стрельбы» в ушах. Причем как раз зубы при этом могут заболеть куда позже, чем ухо даст сигнал о неблагополучии в ротовой полости.
«Стрелять» в ухе может в том случае, если в слуховой проход попала вода после купания в водоеме или бассейне, а также в результате незаметного для вас попадания в ухо инородного предмета — крупных частиц пыли, насекомого, даже пыльцы и семян растений. Помимо аллергической реакции, эти неприятности могут вызвать хронический воспалительный процесс.
Врач-бактериолог Артур Игнатьев называет в качестве частой причины болезненных ощущений в ухе инфекцию, которая может также попасть в слуховой проход при неосторожном очищении уха специальной палочкой или подручными предметами. Накопившуюся серу нельзя пытаться вынимать, проникая в ушную раковину. Делать это нужно аккуратно, удаляя только те выделения, которые локализуются на внешней части ушной раковины. В том случае, если из уха начинает выделяться экссудат, следует немедленно бежать к врачу.
«Стрелять» в ухе может еще по многим причинам, в том числе из-за воспаления лимфоузлов, перепадов давления, хронических мигреней, шейного остеохондроза, неврите лицевого нерва, нарушении кровоснабжения головного мозга и даже опухолей разного рода. Ни одно из этих заболеваний нельзя вылечить без помощи врача, игнорировать же их симптомы в виде в том числе «стреляющей» боли в ухе — преступление по отношению к собственному здоровью!
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Болезни и лекарства , Алла Кузьмина
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