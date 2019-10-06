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Россиянам дали советы, как не заболеть гриппом 

РИА Новости 5 часов назад
Россиянам дали советы, как не заболеть гриппом
Фото: РИА Новости
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
"Можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры: сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, пользуйтесь маской в местах скопления людей, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют",
— говорится в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует промывать полость носа и регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
Также в ведомстве советуют гражданам регулярно проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении.
Не стоит также забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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