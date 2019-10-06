Эксперты рассказали об эпидемии депрессии

Эксперты рассказали о приближающейся эпидемии депрессии

Предполагается, что к 2025 году депрессия займет третье место в списке по частоте нетрудоспособности населения планеты.

По оценке Всемирной организации здравоохранения , депрессия займет третью позицию после ожирения и диабета как наиболее частая причина нетрудоспособности населения планеты.

«Депрессии, панические атаки, расстройства тревожного-депрессивного спектра — это бич нашего времени. Исследователи называют современное общество liquid society — текучим, жидким обществом без устойчивых связей, подвижным, нестабильным и непредсказуемым»,

— говорит практикующий психолог Татьяна Салахиева-Талал.

Сейчас ей «болеют» около 350 млн людей, а к середине века число заболевших увеличится, рассказывают эксперты «Известиям». Она будет у каждого пятого жителя планеты.

В России, по разным подсчетам, депрессией страдает от 100 тыс. до 8 млн человек.

Некоторые советы по борьбе с осенней депрессией дал психотерапевт в интервью «Звезде».

А чтобы не переживать из-за плохой погоды можно больше спать и выполнять легкие тренировки, считает психолог Герман Шляхов.