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Эксперты рассказали о приближающейся эпидемии депрессии 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Эксперты рассказали об эпидемии депрессии
Фото: ТК «Звезда»
Предполагается, что к 2025 году депрессия займет третье место в списке по частоте нетрудоспособности населения планеты.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, депрессия займет третью позицию после ожирения и диабета как наиболее частая причина нетрудоспособности населения планеты.
«Депрессии, панические атаки, расстройства тревожного-депрессивного спектра — это бич нашего времени. Исследователи называют современное общество liquid society — текучим, жидким обществом без устойчивых связей, подвижным, нестабильным и непредсказуемым»,
— говорит практикующий психолог Татьяна Салахиева-Талал.
Сейчас ей «болеют» около 350 млн людей, а к середине века число заболевших увеличится, рассказывают эксперты «Известиям». Она будет у каждого пятого жителя планеты.
В России, по разным подсчетам, депрессией страдает от 100 тыс. до 8 млн человек.
Некоторые советы по борьбе с осенней депрессией дал психотерапевт в интервью «Звезде».
А чтобы не переживать из-за плохой погоды можно больше спать и выполнять легкие тренировки, считает психолог Герман Шляхов.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , газета "Известия"
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