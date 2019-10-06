Названы первые симптомы рака печени

Внезапное появление отвращения к еде, потеря веса и снижение аппетита могут сигнализировать о развитии рака печени. Кроме того, медики рекомендуют обратиться к врачу при возникновении потливости по ночам.

Другими признаками возможного заболевания являются опухоли концевых фаланг пальцев и возникновение охриплости в голосе, передает «Медикфорум».

В отличие от рака легких, кишечника или молочной железы, рак печени не является широко распространенным заболеванием. Тем не менее, следует внимательно отнестись к его симптомам.