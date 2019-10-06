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Астму предлагают лечить по-новому 

News.ru 1 час назад
Астму предлагают лечить по-новому
Фото: News.ru
Привычные схемы борьбы с бронхиальной астмой устарели. Эксперты рабочей группы «Глобальная инициатива по астме» (GINA) представили новые клинические рекомендации по лечению этого заболевания.
В ходе многочисленных исследований было доказано — препараты, содержащие гормоны, быстрее и эффективнее лечат астму. А привычные бета-агонисты кратковременного действия (спреи фенотерол, сальбутамол, тербуталин и другие — News.ru) расслабляют гладкую мускулатуру бронхов и оказывают лишь временный эффект.
Не все пациенты, на фоне этой терапии могли достичь так называемого контроля над заболеванием: состояния, когда у астмы нет никаких клинических проявлений, и пациент, по сути, ничем не отличается от здорового человека. Несмотря на принимаемые препараты у части больных сохранялись симптомы и обострения.
В целях безопасности GINA больше не рекомендует монотерапию бета-агонистами кратковременного действия (БАКД), которые в течение 50 лет использовались в качестве терапии первой линии при астме. Существуют убедительные доказательства того, что монотерапия БАКД не защищает пациентов от тяжёлых обострений, хотя и обеспечивает кратковременное облегчение симптомов астмы, — сообщают эксперты рабочей группы.
GINA рекомендует медикам убрать короткодействующие препараты из всех групп терапии астмы (в том числе для пациентов с легкой формой) заменить их на комбинированные препараты, содержащие гормоны (кортикостероиды). Их необходимо сочетать с бронхорасширяющиими препаратами длительного действия.
Российские врачи поддержали новые рекомендации зарубежных коллег. Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий в беседе с News.ru обозначил основные преимущества нового метода лечения.
Василий Штабницкий, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук
Мощный противовоспалительный эффект этих препаратов приводит к значительному уменьшению или полному исчезновению таких пугающих симптомов как: одышка, удушья, сильный кашель с густой мокротой. При этом форма доставки лекарства (ингаляционная) избавляет пациента от неблагоприятных системных эффектов, таких как набор веса, проблемы с кожей, сахарный диабет, отеки и повышение артериального давления.
Эксперт отмечает — новая комбинация лекарственных средств эффективно справляется также с внезапными приступами заболевания. Один и тот же препарат можно использовать во время планового лечения и острых состояний.
У пациента развивались симптомы астмы, он принимал свой комбинированный препарат дополнительно, и таким образом не только облегчал состояние, но и самостоятельно увеличивал дозу противовоспалительного эффекта. Таким образом, чем сильнее и чаще встречались симптомы астмы у пациента, тем больше гормонов он получал, и быстрее выходил из ситуации, которая могла привести к обострению астмы, — сообщил News.ru Василий Штабницкий.
По словам эксперта, каждый случай требует внимательного и тщательного отношения со стороны пациентов и врачей.
Астма — одно из наиболее частых хронических заболеваний у взрослых и детей. По разным данным, примерно от 3 до 10% населения земного шара подвержаны данному заболеванию. Успех лекарственной терапии последних 20-30 лет привел к значительному снижению случаев госпитализации и смертности от него.
Александр Пальман, доцент кафедры терапии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, врач-пульмонолог
Астма — специфическое воспаление в бронхах. Лечить ее необходимо противовоспалительными средствами. Наиболее эффективными являются гормональные аэрозольные субстанции. В тех небольших дозах, которые обычно содержатся в препаратах, гормоны никакими побочными эффектами не обладают. В редких исключениях бывают какие-то местные раздражения. Такие препараты показаны даже детям, хотя много лет назад были проведены исследования, доказывающие, что у детей-астматиков, принимавшие гормональные препараты, отмечалась задержка физического развития. Но к юности они догоняли сверстников.
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