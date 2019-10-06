Лучшие лекарства от гриппа и простуды

Приближающийся сезон эпидемий гриппа заставляет заранее просматривать список препаратов, озаглавленный как "Самые эффективные лекарства от гриппа и простуды". При этом рейтинги составлены не всегда профессионально. Перед тем как следовать рекомендациям и подбирать лекарство самостоятельно, следует проконсультироваться с врачом.

Только медик может учесть противопоказания, указанные в инструкции по применению, и соответствие конкретной клинической картине, возрастной категории, совместимость с другими медикаментами.

Критерии отбора препаратов

Для рядового потребителя характерно придирчивое отношение к рейтингам, но навязчивая реклама рассчитана тонко и способна сподвигнуть на приобретение лекарственных средств, стабильно фигурирующих, благодаря усилиям маркетологов в перечне самых эффективных лекарств.

Клео.Ру

Специалисты при назначении медикаментов непременно учитывают тот факт, что грипп и простуда — заболевания разной этиологии и список эффективных лекарств от них не может полностью совпадать. Грипп — это опасное вирусное заболевание, которое может передаваться воздушно-капельным путем и обнаруживаться только после прохождения инкубационного периода.

Способность патогенного агента к видоизменению в организме отдельно взятого человека может привести к повторному заражению переболевшего, но уже в мутировавшем виде, против которого иммунная система не выработала антител. Самое эффективное средство избежать инфицирования или тяжелого протекания инфекции — это профилактическая прививка.

Симптомы простуды, в отличие от гриппа, могут обнаруживаться через короткий промежуток времени. Их основная причина — переохлаждение, а повод к развитию болезни — ослабленная иммунная система. Ее может привести в патологическое состояние целый список негативных факторов.

микробы и бактерии, способные присоединиться к последствиям переохлаждения при простуде;

подтип и разновидность вирусной инфекции при гриппе, определяющие возможные осложнения и симптомы протекания;

возраст и общее состояние пациента;

индивидуальная восприимчивость или аллергическая реакция на лекарственные средства (отдельные компоненты или основное действующее активное вещество);

стадия заболевания и интенсивность его развития, выраженная симптоматика;

результаты полученных исследований;

присутствие хронических или системных заболеваний, используемые для их лечения медикаменты. Терапевтическая тактика и лекарства от гриппа и простуды определяются несколькими обстоятельствами. В их числе:

Самые действенные лекарства от любой болезни — это не вошедшие в списки и рейтинги, а назначенные врачом для конкретного больного и индивидуальной клинической картины. От простуды в легкой форме это могут быть проверенные народные средства, физиотерапевтические процедуры и корректное питание. Самые эффективные препараты от гриппа зависят не только от анамнеза и физикального осмотра, но и от интенсивности обнаруженной симптоматики.

Противовирусная и антимикробная терапия

Основная задача проведения такого рода мероприятий — укрепление иммунной системы. Это особенно актуально в детском возрасте, пока иммунитет окончательно не сформирован, и в пожилом, когда его ослабление стало следствием возрастных изменений.

Клео.Ру

Лекарства от гриппа и простуды весьма условно делятся на две обширные категории: фармакологические средства, эффективные для борьбы с присутствующей инфекцией, и симптоматические, самые востребованные для устранения негативных последствий деятельности патогенного агента в организме.

Бессмысленно принимать лекарства, на время убирающие симптомы инфицирования, и не делать ничего для устранения основного провоцирующего фактора. Как только заканчивается действие симптоматического препарата, деятельность патогенного агента приводит к возобновлению температуры, интоксикации, вялости и слабости — последствий активной жизнедеятельности микроорганизмов, вирусов и бактерий.

от гриппа назначаются противовирусные средства, но их актуальность оправдана только в первые трое суток, пока патогенный агент не успел закрепиться в организме и не начал активного размножения;

антимикробные и антибактериальные препараты назначаются от простуды только после того, как предпринятые меры не дали существенного улучшения, глотать антибиотики в первые дни бессмысленно и вредно, не зная достоверно о типе и присутствии возбудителя;

иммуностимулирующие средства принимают только по назначению, в обычных случаях считается достаточно витамина С, в таблетках или в пищевых компонентах, это природное вещество, побуждающее иммунную систему к естественному ответу. Определение самых эффективных лекарств в этой ситуации зависит не от рейтинга и списка популярности, а от существующей необходимости:

Дифференциация средств фармакологической группы на антибактериальные и противовирусные, их целевое назначение подразумевает осторожность в объединении в рейтинг самых эффективных лекарств от гриппа и простуды. Время, дозировка и целесообразность приема препаратов фармакологической группы различаются, и это обстоятельство необходимо учитывать.

Лекарства против вирусов

максимальная активность от повреждающего фактора и относительная безопасность для клеток микроорганизма, в котором он активизировался;

выбор одной из категорий антивирусных средств — интерферонов или их индукторов, химиопрепаратов и сугубая осторожность из-за недостаточности определения чувствительности провокатора к ним и неизученности фармакокинетики;

интерфероны делятся на природные и рекомбинантные, и о применении их решается после изучения лабораторных данных;

индукторы интерферона используются в лечении риновирусной инфекций и вируса гриппа, но это достаточно обширная группа высоко— и низкомолекулярных соединений, подбор которых не может осуществляться непрофессионально;

самые популярные средства от вирусов при гриппе — Ремантадин и Рибавирин эффективны для достижения разных целей, первый — на начальной стадии и в профилактических целях, второй — в аэрозолях для лечения определенного типа гриппа (А). Их в современном арсенале намного меньше, чем антибактериальных и антимикробных средств. При назначении лекарств от гриппа учитываются важные принципы противовирусной терапии:

При лечении гриппа назначаются только противовирусные препараты, это касается не только вируса гриппа, но и других вирусных инфекций — парагриппа, аденовирусов, риновирусов, цитомегаловируса и т. д.

Клео.Ру

Назначение противомикробных и антибактериальных средств производится только в том случае, если в ослабленном организме к вирусу присоединяется другая инфекция. Единственный противовирусный препарат, который можно принимать для профилактики и в первые дни болезни, — это Амизон, но схему приема при разных состояниях следует внимательно изучить в инструкции по применению.

Антибиотики

Причиной развития ОРЗ, которое и называют в просторечье простудой, тоже является инфекция, этиологию которой не удается окончательно выяснить. Но это не означает, что с первых дней заболевания необходим прием антибиотиков. Их назначают только в строго определенных случаях — при иммунодефиците, глубоко пожилом возрасте, онкологии, доказанном присоединении второй инфекции.

Выбирать из рейтинга популярных средств антибиотик недопустимо, пока не получены результаты бакпосева. Даже если есть условия для назначения антибактериальных препаратов: длительный кашель, стабильно негативное состояние, воспаление лимфоузлов и изменение цвета мокроты, подбор антибиотиков должен проводиться с учетом возбудителя.

Есть множество патогенных агентов и не меньшее количество лекарственных средств. К некоторым, давно назначаемым пациентам, микроорганизмы успели выработать резистентность. В этом случае прием антибиотика только усугубляет степень интоксикации тела человека, но никаких результатов не дает.

Клео.Ру

Врач подбирает оптимальную дозировку и группу, обладающую наибольшей эффективностью, решает вопрос о длительности приема, контролируя ситуацию. В рейтингах популярности наиболее часто фигурирует Амоксиклав, Флемоксин Солютаб, Сумамед, Цефуроксим, Кларитромицин, однако это не повод принимать их по самоназначению.

Симптоматические препараты

К ним относят любые лекарства или народные средства, которые помогают снять наглядные проявления болезни. Это могут быть самые вариабельные лекарственные формы — таблетки и капсулы, спреи, аэрозоли, капли, ингаляции, инъекции, вливания в носоглотку, полоскания. Решение о необходимости их приема пациент может принять и самостоятельно, ощущая собственное негативное состояние, но выбор препарата не стоит совершать, изучая списки популярности или глядя на рекламные плакаты в аптеке.

постельный режим, чтобы не перегружать пораженную вирусом сердечную систему и двигательный аппарат;

глубокий сон, во время которого организм начинает вырабатывать собственную тактику защиты и бороться с патогенным возбудителем (для этого необходимы сосудосуживающие капли и обезболивающее);

обильное теплое питье для предупреждения обезвоживания и снятия интоксикации от продуктов жизнедеятельности бактерий или вируса;

чистая постель, влажная уборка и проветренное помещение вместе с изоляцией больного предупредят распространение инфекции;

жаропонижающие средства нужны, только если температура превысила 38 градусов, субфебрильную не сбивают. При лечении гриппа и простуды на начальной стадии основная тактика направлена на поддержку и стимуляцию собственного иммунитета:

Лечение таких заболеваний можно проводить и в домашних условиях, однако выбор препаратов следует доверить не спискам, а участковому врачу или домашнему доктору. Ведь даже симптоматические препараты назначаются при необходимости устранения симптомов и у них есть свои побочные эффекты и противопоказания.

Клео.Ру

Заключение