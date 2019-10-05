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Врач рассказал, как снизить давление без лекарств 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Фото: РИА Новости
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
По его словам, коррекция образа жизни является эффективной мерой в борьбе с гипертонией и позволяет значительно снизить количество принимаемых лекарств. Даже 150 минут легких тренировок в течение недели будут очень полезны для сердца.
Крамер отметил, что у большинства гипертоников наблюдается избыточный вес, поэтому похудение будет способствовать снижению давления.
Врач также посоветовал отказаться от потребления большого количества соли, заменив ее специями.
По мнению Крамера, гипертоникам стоит придерживаться легкого рациона питания с большим количеством овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. В рацион также стоит включить свекольный сок, чеснок и боярышник.
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