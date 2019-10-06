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Названы методы борьбы с высоким давлением 

Вечерняя Москва + ещё 7 5 часов назад
Названы методы борьбы с высоким давлением
Фото: Вечерняя Москва
Повышенное давление опасно из-за увеличения риска развития тромбоза, случаев инсульта или сердечного приступа. Как отмечают специалисты, нейтрализовать эти последствия можно без лекарств.
В частности, профессор Университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер считает, что людям, страдающим от высокого кровяного давления, следует скорректировать свой образ жизни. В первую очередь, это касается похудения. Отмечается, что именно избыточный вес может привести к увеличению цифр давления.
Кроме того, рекомендуется отказаться от соли и заменить ее специями. Гипертоникам лучше придерживаться рациона с большим количеством овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. Также позитивное воздействие на здоровье оказывает свекольный сок, чеснок, магний и боярышник.
Полезными будут и тренировки на выносливость. Речь идет о легких пробежках, езде на велосипеде и плавании. Также людям с умеренно высоким давлением и не имеющим других серьезных проблем со здоровьем, советуют посещать сауны.
Наконец, немецкие ученые из университета Шарите доказали, что донорство крови четыре раза в год является эффективным способом борьбы с гипертонией, пишет МедикФорум.
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