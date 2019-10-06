Названы методы борьбы с высоким давлением

Повышенное давление опасно из-за увеличения риска развития тромбоза, случаев инсульта или сердечного приступа. Как отмечают специалисты, нейтрализовать эти последствия можно без лекарств.

В частности, профессор Университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер считает, что людям, страдающим от высокого кровяного давления, следует скорректировать свой образ жизни. В первую очередь, это касается похудения. Отмечается, что именно избыточный вес может привести к увеличению цифр давления.

Кроме того, рекомендуется отказаться от соли и заменить ее специями. Гипертоникам лучше придерживаться рациона с большим количеством овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. Также позитивное воздействие на здоровье оказывает свекольный сок, чеснок, магний и боярышник.

Полезными будут и тренировки на выносливость. Речь идет о легких пробежках, езде на велосипеде и плавании. Также людям с умеренно высоким давлением и не имеющим других серьезных проблем со здоровьем, советуют посещать сауны.

Наконец, немецкие ученые из университета Шарите доказали, что донорство крови четыре раза в год является эффективным способом борьбы с гипертонией, пишет МедикФорум.