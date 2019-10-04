Ученые нашли связь между потерей зубов и сердцем

Ученые нашли связь между потерей зубов и развитием болезней сердца

Американские ученые подтвердили прямую зависимость развития сердечно-сосудистых заболеваний с отсутствием зубов. Об этом со ссылкой на исследователей пишет "Популярная механика".

Ранее ученые заявляли о взаимосвязи рисков возникновения инсульта и инфаркта от болезней полости рта, вызывающих потерю зубов из-за разрушения пародонта. Чтобы найти объяснение этой связи специалисты провели исследование, в котором приняли участие 316588 человек в возрасте от 40 до 79 лет.

"У 8% из них частично отсутствовали зубы, а 13% страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у 28% людей присутствовали и болезни сердца, и несколько потерянных зубов, а сердечно-сосудистыми заболеваниями без выпадения зубов обладали лишь 7% людей", — сообщили специалисты.

Анализ других факторов, таких как масса тела, возраст, раса, потребление алкоголя, курение, диабет и периодичность визитов к стоматологу не отменила тесной взаимосвязи сердечных заболеваний с отсутствием зубов.

По мнению ученых, выпадение зубов у человека является признаком проблем со здоровьем, в том числе связанных с работой сердца. К примеру, высокое давление может вызывать изменения в кровоснабжении десен и выпадение зубов.

Чтобы предотвратить выпадение зубов и, тем самым, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ученые рекомендуют регулярно ухаживать за полостью рта.