Врачи рассказали, как уберечь себя от цистита осенью и зимой

С наступлением холодов этот недуг становится актуальным для многих женщин, но далеко не все знают, что цистит легче предотвратить, чем потом лечить. Как уберечь себя от этой проблемы и какие существуют методы профилактики болезни, «Вечерняя Москва» узнавала у специалистов.

Распространено мнение, что цистит — это сезонное заболевание. По словам уролога, венеролога и медицинского блогера Екатерины Макаровой , когда устанавливается неустойчивая погода, с этой проблемой пациенты сталкиваются гораздо чаще, чем при других условиях.

— Несезон — это особое время. Летом или зимой, когда человек помещается в устойчивый погодный фактор, наш иммунитет не подвергается такой перестройке, как в переходный период, осенью и весной. Именно в эту пору наблюдается особое состояние напряженного иммунитета, когда организм особенно восприимчив и к простуде, и к обострению хронических заболеваний, — отмечает врач.

По ее словам, даже сейчас, когда еще не наступили морозные холода, множество пациентов записывается на прием к урологу.

— Где же они так простыли, если еще по-настоящему даже не было холодно? Дело в том, что даже небольшие температурные колебания организм воспринимает как нарушение гомеостаза, то есть внутреннего постоянства. Поэтому влажную промозглость осени мы тяжелее переносим, чем сухой устойчивый зимний мороз, — утверждает специалист.

И в этом состоянии достаточно, что называется, легкого дуновения ветра, чтобы случилось заболевание. Отсюда возникает вопрос: как же уберечь себя от неприятного обострения?

— Известно, что примерно треть острых циститов превращается в хронические. Поэтому первый совет будет такой. Если с вами приключились неприятные симптомы (учащение позывов, рези и боли при мочеиспускании), не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам. Грамотно подобранный курс лечения снижает вероятность хронизации процесса, — уверяет врач.

Следующим важным моментом будет лечение имеющихся очагов хронических инфекций. Застарелый фурункул или кариозный зуб могут быть причиной для восходящей инфекции и гематогенного ее распространения по всему организму. Поэтому вовремя решайте свои проблемы, не затягивайте с лечением.

Если у вас уже есть хронический цистит, неплохо бы поддержать свой организм в студеную пору травяными сборами, которые вполне можно пить с профилактической целью. Также эксперт советует одеваться тепло.

— Ведь есть время, как говорится, щеголять голым торсом, и есть время для укутывания в теплые шарфы и куртки.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Российской медицинской академии последипломного образования Евгений Велиев описал первые признаки, характеризующие проявление болезни.

— Появляется учащенное мочеиспускание, которое заставляет больного часто посещать уборную. Этот интимный процесс может сопровождаться неприятными, болевыми ощущениями. Иногда эта болезненность может завершаться появлением капель крови, но так бывает лишь при запущенных стадиях, — говорит специалист.

Многих волнует, почему именно женский организм чаще всего подвержен этой болезни. Эксперт отмечает, что это связано с анатомическими особенностями женского организма.

— Мочеиспускательный канал женщин крайне невелик — 3,5–4 сантиметра, и это достаточно короткий путь для проникновения микроорганизмов. Возбудитель попадает в мочевой пузырь либо из влагалища, либо из прямой кишки, поскольку эти резервуары близко расположены к мочеточникам, — говорит специалист.

В 80–95 процентах случаев цистит вызван кишечной палочкой.

— Оставшийся десяток процентов делят стафилококк и такие бактерии, как протей и клебсиелла, которые реже становятся источниками болезни.

Кишечная палочка достаточно коварна тем, что она появляется в мочевом пузыре в свободно флотирующем виде.

— У нее есть определенные свойства фиксироваться к стенке мочевого пузыря. Для этого у нее есть специальный механизм, называемый фимбриями, которыми она приклеивается к клеточной стенке, и далее палочка начинает колонизироваться. Когда количество бактерий достигает критического предельного числа, начинается та клиническая картина, которую мы описали выше.

Эксперт отмечает, что излечить цистит можно и самостоятельно, но в этом случае увеличивается риск возникновения рецидива.

— Лечение производится антибиотиками. Самое главное, выбрать правильный, рациональный курс. Один из наиболее часто применяемых в нашей стране препаратов — фосфомицин. У него один из лучших профилей безопасности, но перед тем как начать курс, лучше проконсультироваться с врачом, — предупреждает Велиев.

Чтобы свести вероятность возникновения недуга к минимуму, медики рекомендуют прежде всего соблюдать личную гигиену. Профилактическим методом является и прием антибактериальных препаратов, которые помогут избавить организм от различных инфекций, в том числе от кишечной палочки.