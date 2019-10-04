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Потеря зубов может привести к болезням сердца 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты из Американского кардиологического колледжа выяснили, что люди, у которых нет одного или нескольких зубов, более склонны к инфаркту или инсульту.
К такому выводу ученые пришли, проведя исследование. В нем приняли участие более 300 тысяч жителей США от 40 до 79 лет. У 8% частично отсутствовали зубы, а 13% имели сердечно-сосудистые заболевания. Оказалось, у 28% были как болезни сердца, так и несколько потерянных зубов, а без потери зубов от сердечно-сосудистых заболеваний страдали лишь 7% людей.
Прямая зависимость между недостающими зубами и склонностью к инфаркту или инсульту наблюдалась даже после корректировки других факторов, в числе которых возраст, раса, курение, потребление алкоголя, индекс массы тела, диабет и визиты к стоматологу.
По мнению ученых, все дело в том, что выпадение зубов у человека сигнализирует о более серьезных проблемах со здоровьем, в том числе связанных с сердцем. Так, повышенное давление способно вызывать изменения в кровоснабжении десен и провоцировать выпадение зубов. По мнению специалистов, предотвратить потерю зубов и развитие сердечно-сосудистых заболеваний возможно при помощи регулярного ухода за полостью рта.
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Болезни и лекарства , Видео
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