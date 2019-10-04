Из-за чего возникают панические атаки

Многие, испытавшие на себе настоящую панику, считают этот момент самым сложным и неприятным в своей жизни. Человек в таком состоянии переносит гамму чувств: от простой безысходности до настоящего отчаяния.

Документально зафиксированные свидетельства показывают, что панические настроения в большинстве случаев могут продолжаться от 5 до 10 минут. Иногда процесс может идти дольше. Для вывода людей из такого состояния требуется внешнее воздействие и медицинская помощь.

Реальные случаи

Перенёсшие это страшное событие рассказывают, что внезапно душу охватывает страх, который буквально парализует и не даёт сдвинуться с места. Возникает сильная тревога и ощущение приближения катастрофы. Тело выделяет липкий пот, а голова кружится. Остаётся единственное желание: вырваться побыстрей из этого порочного места и быстрей его покинуть.

Некоторые люди могут испытывать подобные приступы отчаяния ежедневно, что негативно влияет на их образ жизни. Многие обращаются за помощью специалистов, и им ставят диагноз «Панические атаки».

Причины появления паники

Для возникновения панической атаки нужны существенные причины. Чаще всего перед ней человек испытывает значительные психологические нагрузки, вызванные высокой ответственностью или проступком. Но паника может застать внезапно абсолютно любого человека, причем возможность её появления усиливается после перенесения сложных травм.

Многие учёные и медики занимались практическими исследованиями в этой области. Например, доктор Фил Беркер связал факт появления панической атаки с частотой употребления алкогольных напитков. Около 63% его пациентов, страдающие подобными синдромами, регулярно употребляли алкоголь в разном количестве. Однако не стоит думать, что тут прямая связь. Просто организм человека после приёма алкоголя становится более уязвимым для различных психологических нагрузок.

Беркер считает, что причины могут носить чисто бытовой характер. Например, измена любимой женщины может привести мужчину к бутылке, а затем к паническим атакам после протрезвления.

Природная предрасположенность к болезни

Известный профессор Юншильд, занимающийся исследованием человеческого организма и работы головного мозга, утверждает, что психическое расстройство является следствием нарушения химического баланса в организме и особенно лимбической системы. Именно эта часть головного мозга отвечает за эмоциональное состояние человека. Психологический стресс запускает природный механизм защиты. Человеку предлагается на выбор: немедленное бегство или вступление в противоборство. Переключением режимов занимаются миндалины мозжечка. Они и являются причиной проявления признаков психической атаки при отсутствии правильного решения. Если триггер в голове чётко стаёт в одно положение, то паники не возникает. Человек действует на инстинктах, чтобы выжить.

Профессор относит такую реакцию на раздражители к реликтовым, оставшимся нам от предков. Во времена, когда не было ещё городов, дорог и машин, жителям пещер приходилось бороться на равных с крупными хищниками и своими соседями. Выживали только самые сильные и приспособленные воины и охотники. Таким образом, природа создала популяцию мужчин, обладающих повышенным выделением галанина, отвечающего за стрессоустойчивость. Женским особям такая защита была не нужна, поэтому они чаще подвергаются сегодня паническим атакам.

Нехватка галанина вызывает торможение миндалин мозжечка, что приводит к появлению ощущения сильного страха и предчувствию собственной смерти. Статистические данные подтверждают вывод профессора: женщины чаще обращаются к специалистам по поводу панических атак, чем представители сильного пола.

Зачем дышать глубже?

Многие знают выражение «дышите глубже», которое иногда можно услышать от специалистов и медиков. Однако не все понимают, что подобная процедура может реально помочь в преодолении паники. В процессе такой реакции организма сбивается ритм дыхания и количество диоксида углерода в крови резко возрастает. Организм начинает работать с перебоями. Чтобы вернуть кровь в нормальное состояние, необходимо резко усилить приток кислорода. Этому можно помочь глубоким дыханием. В результате химический баланс в лимбической системе восстанавливается, и паника уходит.

Возрастная предрасположенность

Американские психиатры сравнивали случаи появления панки в различных возрастных категориях и пришли к выводу, что 40% обращавшихся за помощью пациентов впервые ощутили признаки паники в возрасте до 20 лет. Появляющиеся у детей симптомы аналогичны встречающимся у взрослых, только уровень страха бывает выражен в более острой форме. Психическое нарушение тяжелей отражается на общем состоянии организма и часто вызывает агрессию по отношению к окружающим.

Чем лечить панику?

Самые лучшие результаты приносят комбинированные методы лечения. Они включают психологическую терапию и приём специальных медикаментов. Многое зависит и от самого пациента. Чтобы быстрей преодолеть кризис, необходимо чётко придерживаться рекомендаций специалистов, например, делать физические упражнения или звонить сразу в группу поддержки. Упор на одни медикаменты не является панацеей от болезни и может помочь на только короткое время.