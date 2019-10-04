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Стало известно, как сохранить печень здоровой 

Рамблер 1 час назад
Хирург-гепаталог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко рассказал, как долгие годы сохранять печень здоровой.
По словам медика, на состояние органа положительно влияют активный образ жизни, фрукты, овощи и орехи в рационе, а также отказ от злоупотребления алкоголем и соблюдение личной гигиены.
Помимо этого Коваленко отметил, что основными факторами, провоцирующими заболевания печени, являются вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными животными, малоподвижный образ жизни, жирная пища, лишний вес, чрезмерное употребление алкоголя и токсическое поражение лекарствами.
Эксперт также уточнил, что увеличение числа пациентов с заболеваниями печени напрямую связано с ростом числа тех, кто страдает от гепатитов B и C. Данные заболевания приобретаются при инъекции наркотических средств, нанесении татуировок, пересадке органов, переливании крови, проведении косметических процедур.
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Болезни и лекарства , Видео , Юрий Коваленко
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