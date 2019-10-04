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Врач рассказала, кто больше всех рискует подхватить грипп с осложнениями 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Врач рассказала, кто рискует осложнениями гриппа
Фото: РИА Новости
Беременные женщины, дети, пожилые люди, больные астмой, диабетом и курильщики наиболее подвержены гриппу и связанным с ним осложнениям, рассказала РИА Новости главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир (Amra Nasir).
"Некоторые люди находятся в большей группе риска, я всегда говорю, что вакцину должны получить все, но существуют группы риска, которые должны получить прививку как можно скорее: это беременные женщины, дети до 18 лет, те, кому 65 и старше, люди с диабетом, курильщики, люди с повышенным весом, астмой", — сказала специалист. Она пояснила, что "все те, у кого ослабленный иммунитет, находятся в большем риске подвергнуться вирусу и получить осложнения". Врач, специализирующаяся на семейной медицине, подчеркнула, что грипп "может оказаться очень опасным: могут быть осложнения, он может негативно сказаться на дыхательной системе".
Амра Насир призвала к ежегодным прививкам от гриппа, которые в США рекомендованы детям с шести месяцев, предупредив, что нынешний сезон гриппа обещает стать более суровым, чем предыдущий. "В этом году грипп будет немного другим, чем в прошлом году, и этот сезон будет более суровым", — рассказала РИА Новости Насир.
"Хотя сложно предсказать, каким в действительности будет сезон, но из той информации, которую я читаю, это будет тяжелый сезон гриппа, поэтому чем раньше начнется вакцинация, тем лучше", — сказала собеседница агентства, пояснив, что об этом, в частности, свидетельствуют данные о ситуации в Австралии и в целом в Южном полушарии, где сезон гриппа был очень тяжелым, а число заболевших очень высоким. "Это не категорично и может измениться, но мы всегда должны быть готовы к худшему", — отметила специалист, подчеркнув, что это пока лишь прогноз.
Официально сезон прививок от гриппа стартовал в США 26 сентября, прививку сделали и министру здравоохранения Алексу Азару прямо на глазах у журналистов в Национальном пресс-центре в Вашингтоне. Получив вакцину, чиновник сообщил, что в прошлом году (сезон 2018-2019 года) прививки от гриппа получили 45% взрослых американцев и 63% детей, оба показателя выросли в сравнении с сезоном 2017-2018 года.
Ежегодно, по официальным данным, гриппом заболевают миллионы жителей США, десятки тысяч случаев оказываются смертельными. Самым тяжелым за последнее десятилетие стал сезон 2017-2018 года, при этом завершившийся сезон 2018-2019 года стал самым продолжительным, активность вируса оставалась повышенной в течение 21 недели.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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