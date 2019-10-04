Назван способ сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказала, как лучше сохранить здоровье печени. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он заявил, что активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, а также отказ от чрезмерного употребления алкоголя и соблюдение личной гигиены способствуют улучшению здоровья этого органа.

Уточняется, что основными факторами, влияющими на развитие заболеваний печени, являются вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными, малоподвижный образ жизни, высококалорийную пищу, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, а также токсическое поражение лекарствами.

Коваленко отметил, что увеличение числа заболеваний печени связаны с ростом пациентов с вирусными гепатитами В и С, которые приобретаются при инъекции наркотических средств, нанесении татуировок, переливании крови, пересадке органов, проведении косметических процедур.

Ранее сообщалось, что врач объяснил опасность антибиотиков.