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Лекарства, которые могут навсегда испортить ваше зрение 

В городе N 5 часов назад
Лекарства, которые могут испортить ваше зрение
Фото: В городе N
Все знают, что в инструкции к каждому лекарству имеется зловещий пункт «побочное действие». И зачастую список «побочек» к назначенному препарату такой длинный, что и читать страшно. Однако врачи успокаивают: тот факт, что в этом перечне есть «диарея» или «головные боли», еще совсем не означает, что они у вас будут, — на самом деле побочные эффекты проявляются не так уж часто, а если и проявляются, то проблема решается подбором другого лекарства. Но есть препараты, которые могут влиять на здоровье пациентов сильнее других — в частности, на их зрение. Рассказываем, какие группы аптечных средств могут безнадежно испортить зрение.

Кортикостероиды

Кортикостероиды — это те самые «гормоны», которых так боятся многие из нас. Однако некоторые люди, напротив, используют гормональные препараты без разбора и рецепта врача, считая их более действенными. Медики предупреждают: это крайне опасно, так как кортикостероиды действительно сильно воздействуют на организм и назначаются только в крайних случаях.
Во-первых, их бесконтрольное использование может привести к развитию катаракты. При таком заболевании хрусталик становится мутным, и человек перестает четко видеть окружающие предметы.
Во-вторых, «гормоны» повышают внутриглазное давление. Чаще всего этим «грешат» глазные капли, но и те препараты, которые принимают перорально, нельзя считать безопасными. Дело в том, что повышенное давление может спровоцировать повреждение зрительного нерва, что приведет к потере зрения.
В-третьих, гормональные средства способны вызвать экзофтальм, или пучеглазие. Это бывает из-за того, что мышцы, которые отвечают за движение глазного яблока, отекают, и тогда глаз выпячивается вперед.

Антигистаминные

Аллергики часто используют антигистаминные препараты, но большинство забывают, что их должен назначать врач, а самолечение может нанести вред здоровью. Антигистаминные препараты тоже повышают внутриглазное давление, а значит, грозят вам полной потерей зрения. И особенно опасны они для людей, у которых уже есть глаукома. Поэтому совет такой: внимательно читайте инструкции и консультируйтесь с врачом, прежде чем пить лекарства от аллергии.

Лекарства от аутоиммунных заболеваний

Иногда в качестве лекарств от аутоиммунных заболеваний — например, волчанки или артрита — принимают противомалярийные препараты. Осторожно: многие из них вредны для сетчатки глаза, особенно если вы уже страдаете какими-то офтальмологическими недугами.

Психотропные препараты

Повредить сетчатку могут и некоторые нейролептики. Поэтому если врач-психиатр спрашивает вас о других проблемах со здоровьем, будьте предельно честны. От этого будет зависеть то, какой препарат он вам назначит.

Кто в группе риска

Больше всего от лекарств рискуют пострадать люди, у которых уже имеются глаукома или сахарный диабет. Поэтому пациенты с этими заболеваниями должны особенно внимательно читать инструкции к лекарствам, четко следовать указаниям врача и подробно рассказывать ему обо всех своих «болячках».
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