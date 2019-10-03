Эксперты назвали ранние признаки деменции 

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции. Данной теме посвящен материал, появившийся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к ранним признакам старческого слабоумия относятся:
1. нарушения памяти;
2. изменение поведения, апатия;
3. предъявление странных обвинений близким.
Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.