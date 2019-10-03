Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали ранние признаки деменции 

Аргументы Недели 3 часа назад
Эксперты назвали ранние признаки деменции
Фото: Аргументы Недели
Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции. Данной теме посвящен материал, появившийся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к ранним признакам старческого слабоумия относятся:
1. нарушения памяти;
2. изменение поведения, апатия;
3. предъявление странных обвинений близким.
Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.
Главные предвестники инсульта
Аргументы Недели: последние новости
Вероятные ранние симптомы развития раковой опухоли в мозге обозначили врачи Вероятные ранние симптомы развития раковой опухоли в мозге обозначили врачи Три неочевидных признака развития злокачественной опухоли назвали врачи-онкологи Три неочевидных признака развития злокачественной опухоли назвали врачи-онкологи Когда может быть опасно чистить зубы? Когда может быть опасно чистить зубы?
Болезни и лекарства , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Израиле разработали вакцину от рака
В Израиле разработали вакцину от рака
Лекарства, которые могут испортить ваше зрение
Лекарства, которые могут испортить ваше зрение
Ученые озвучили как татуировки улучшают здоровье
Ученые озвучили как татуировки улучшают здоровье
Женщина приняла рак за бородавку
Женщина приняла рак за бородавку
Могут ли орехи предотвратить развитие рака груди
Могут ли орехи предотвратить развитие рака груди
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение