Могут ли орехи предотвратить развитие рака груди

Ученые из Университета Маршалла в Западной Вирджинии выяснили, что грецкие орехи могут поменять экспрессию определенных генов в опухолях молочной железы. Об этом пишет Food.news.

Специалисты продемонстрировали, что регулярное употребление грецких орехов способно повлиять на прогрессирование рака и выживаемость.

«Всего две горсти грецких орехов в день изменяют экспрессию определенных генов в опухолях молочной железы, что в конечном итоге препятствует росту раковых клеток и приводит к их гибели»,

— рассказали исследователи.

Предыдущие эксперименты показали, что некоторые компоненты грецких орехов — например, омега-3 жирная альфа-линоленовая кислота (ALA) и растительный бета-ситостерол — могут остановить размножение раковых клеток.

Также в грецких орехах присутствует эллаговая кислота, которая не только препятствует быстрому делению раковых клеток, но и побуждает их совершать запрограммированную клеточную гибель.

Кроме того, продукт содержит магний, марганец и фосфор, фолиевую кислоту, витамин B6 и особую форму витамина E гамма-токоферол.

Последний может являться профилактикой болезни Альцгеймера, сердечных недугов и некоторых видов рака.