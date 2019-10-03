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Могут ли орехи предотвратить развитие рака груди 

Medical Note 4 часа назад
Могут ли орехи предотвратить развитие рака груди
Фото: Medical Note
Ученые из Университета Маршалла в Западной Вирджинии выяснили, что грецкие орехи могут поменять экспрессию определенных генов в опухолях молочной железы. Об этом пишет Food.news.
Специалисты продемонстрировали, что регулярное употребление грецких орехов способно повлиять на прогрессирование рака и выживаемость.
«Всего две горсти грецких орехов в день изменяют экспрессию определенных генов в опухолях молочной железы, что в конечном итоге препятствует росту раковых клеток и приводит к их гибели»,
— рассказали исследователи.
Предыдущие эксперименты показали, что некоторые компоненты грецких орехов — например, омега-3 жирная альфа-линоленовая кислота (ALA) и растительный бета-ситостерол — могут остановить размножение раковых клеток.
Также в грецких орехах присутствует эллаговая кислота, которая не только препятствует быстрому делению раковых клеток, но и побуждает их совершать запрограммированную клеточную гибель.
Кроме того, продукт содержит магний, марганец и фосфор, фолиевую кислоту, витамин B6 и особую форму витамина E гамма-токоферол.
Последний может являться профилактикой болезни Альцгеймера, сердечных недугов и некоторых видов рака.
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