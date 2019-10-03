Россияне остались без жизненно важного препарата

В семи регионах РФ больные рассеянным склерозом не смогли получить необходимый препарат окрелизумаб, из-за чем им пришлось обратиться в суд.

Медикамент не получили жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Уфы, Перми, Челябинска, Архангельска и Тувы. О юридической помощи попросили 80 человек.

Окрелизумаб входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств с 2019 года. На его покупку выделяются средства из региональных бюджетов, пациенты должны получать препарат бесплатно.

По словам заместителя главного внештатного невролога Москвы Марии Давыдовской, проблема с доступностью препарата связана с тем, что в федеральном перечне он отсутствовал до прошлого года. Кроме того, у регионов не хватает средств на закупку. В данный момент окрелизумаб ограничен даже в Москве.

Согласно данным Минздрава, в России в 2018 году зарегистрировано более 80 тысяч больных рассеянным склерозом.