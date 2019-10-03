Врачи назвали ранние симптомы рака мозга

Медицинские специалисты перечислили ранние признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в отечественном сегменте интернета.

Ресурс rrnews.ru предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:

1. рвота, возникающая по утрам или при резкой смене положения головы;

2. тупые и распирающие головные боли;

3. головокружения и потеря равновесия;

4. нарушение чувствительности конечностей;

5. резкое изменение характера человека.