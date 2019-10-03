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Врачи назвали ранние симптомы рака мозга 

Аргументы Недели 5 часов назад
Врачи назвали ранние симптомы рака мозга
Фото: Аргументы Недели
Медицинские специалисты перечислили ранние признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в отечественном сегменте интернета.
Ресурс rrnews.ru предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:
1. рвота, возникающая по утрам или при резкой смене положения головы;
2. тупые и распирающие головные боли;
3. головокружения и потеря равновесия;
4. нарушение чувствительности конечностей;
5. резкое изменение характера человека.
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