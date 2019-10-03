Выяснилось, какие профессии вызывают диабет

Ученые из Швеции выяснили, как профессиональная деятельность человека связана с развитием диабета 2 типа. Эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья 4,5 миллионов человек, родившихся в период с 1937 по 1979 годы.

Оказалось, что профессия действительно влияет на риск развития данного заболевания. Так, среди сильного пола диабет чаще всего встречался у водителей (8,8%) и производственных рабочих (7,7%). Реже всего диагноз ставили программистам (2,5%).

Что касается женщин, то для них самой опасной признали работу на производстве (6,4% случаев диабета). Помимо этого в группу риска вошли повара (5,5%) и уборщицы (5,1%). Самый низкий показатель зафиксировали у менеджеров (1,2%).

По мнению ученых, скорее всего повышенный риск диабета связан с нестабильным рабочим графиком. Недосып, ночные смены и постоянный стресс негативно сказываются на здоровье человека.

Специалисты напоминают: чтобы снизить вероятность возникновения диабета, необходимо следить за весом, сбалансированно питаться и не пренебрегать физическими нагрузками.