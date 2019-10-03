Стало известно, какие профессии вызывают диабет

Шведские ученые выяснили, как профессиональная деятельность связана с развитием диабета 2 типа. В ходе исследования они проанализировали данные о состоянии здоровья 4,5 миллионов человек, родившихся в 1937-1979 годы, сообщает Diabetologia.

Оказалось, что род занятий действительно влияет на риск развития этого заболевания. Так, среди мужчин диабет чаще всего встречался у водителей (8,8%) и производственных рабочих (7,7%), а реже всего — у программистов (2,5%).

Для женщин самой опасной признали работу на производстве (6,4% случаев диабета). Кроме того, в группу риска вошли поварихи (5,5%) и уборщицы (5,1%). Наиболее низкий показатель был у специалистов-менеджеров (1,2%).

Ученые отметили, что повышенный риск диабета, вероятнее всего, связан с нерегулярным графиком работы. Ночные смены, нарушения сна, стрессы, связанные с вышеперечисленными профессиями, негативно влияют на организм.

По словам специалистов, чтобы снизить вероятность этого заболевания, следует следить за весом, правильно питаться и уделять время физической активности.