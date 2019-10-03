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Крапивница: почему появляется сыпь 

Yellmed 42 минуты назад
Крапивница: почему появляется сыпь
Фото: Yellmed
Терапевт Филипп Кузьменко в своем Instagram прокомментировал «каминг-аут» певицы Анны Седоковой по поводу того, что она испытывает дискомфорт из-за крапивницы.

Кого атакуют высыпания

Врач объяснил механизм патологии: реакция воспаления возникает из-за выброса в кровь гистамина. Причем «выстреливает» он «в холостую». Гистамин «включается», например, после травмы — появляется отек. Он защищает клетки от инфекций, ускоряет регенерацию. В случае с крапивницей действие гистамина не обосновано: он вырабатывается «просто так». Итог — появление волдырей, отека.
Спровоцировать крапивницу может много вещей: инфекционные болезни, употребление лекарств, определенных блюд, укусы насекомых, алкоголь, стресс, воздействие солнца, холода, нанесение косметики, физическая активность, вибрация при поездке в автомобиле… И это далеко не полный список.

Симптомы крапивницы

Как узнать крапивничные волдыри? Во-первых, на коже появятся покраснения и отек. Во-вторых, крапивница чешется, зудит. В-третьих, высыпает она на разных частях тела: руки, ноги, лицо, половые органы и так далее.
При своей неприятности сыпь может без следа исчезнуть в течение часа, иногда — суток. Это состояние не опасно для жизни. Главное следить, чтобы к крапивнице не присоединился отек Квинке — когда из-за отекшей шеи может прекратиться доступ кислорода к легким, что заставит человека задыхаться.

Как лечить

Обычно антигистаминные препараты полностью устраняют острую крапивницу в течение двух недель. Но главное, по замечанию Доктора Фила, выяснить причину сыпи. Зная, на какой стимул развивается аллергическая реакция, ее просто предотвращать.
Например, если пятна и отеки появляются на нервной почве, нужно избегать стрессов. Если из-за бега — перестать бегать. Иногда крапивница связана с определенными тканями: от такой одежды нужно отказаться. Если причина в холоде, следует сторониться низких температур. И так далее.
Иногда для уменьшения стресса пациентам с крапивницей, помимо антигистаминов, рекомендуют антидепрессанты. Бывает эффективна помощь психотерапевта. При отсутствии эффекта от лечения могут назначать гормональные препараты, H2-гистаминовые блокаторы, моноклональные антитела, иммуносупрессорную терапию.
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