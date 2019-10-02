Медики назвали неожиданную причину головной боли

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что не всегда при головной боли необходимо принимать лекарства. По словам врача, она может возникнуть из-за переохлаждения организма. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что если боль носит спазматический характер, то это может говорить о переохлаждении организма.

«Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома — опустите ноги в тазик с горячей водой. Завернитесь в плед или оденьтесь в дополнительный свитер, кофточку, натяните на голову шерстяную шапочку или завяжите голову платком»,

— посоветовала врач.

Она предложила выпить чай с лимоном, помассировать виски, съесть любой цитрусовый, сообщила «Экспресс газета». Алексеева также отметила, что головная боль может возникнуть из-за голода. Поэтому она порекомендовала обязательно завтракать. В таком случае организму помогут сладкий чай, жидкая каша или хорошо размоченные мюсли с медом, кусочек имбиря с медом.