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Названа частая причина преждевременной смерти и рака 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названа частая причина преждевременной смерти и рака
Фото: David Oxberry / Globallookpress.com
Согласно результатам новой работы, опубликованной в журнале Американской ассоциации кардиологов, высокое кровяное давление, диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с хроническим недосыпанием приводит к развитию рака и преждевременному развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 1600 взрослых в возрасте 20-74 лет, проживавших штате Пенсильвания. Они были разделены на группы в зависимости от того, имели ли они диабет 2-го типа, повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания (включая инсульт). За добровольцами велись наблюдения вплоть до конца 2016 года, при этом в случае каждой смерти определялась наиболее вероятная ее причина.
Всего умерли 512 человек. Одна треть от этого числа умерла от сердечно-сосудистых заболеваний, а одна четвертая — от рака. Те люди, что спали менее шести часов в сутки и имели диабет или высокое кровяное давление, имели вдвое больше шансов умереть от отказа сердца или инсульта. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенесшие инсульт недосыпание увеличивало риск преждевременной смерти в три раза.
По данным Американской кардиологической ассоциации, примерно 45 процентов населения США страдают высоким уровнем артериального давления или диабетом 2-го типа, а еще 14 процентов имеют сердечные заболевания или перенесли инсульт.
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