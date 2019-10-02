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Чем опасны антибиотики 

Аргументы Недели 3 часа назад
Чем опасны антибиотики
Фото: Аргументы Недели
В период осенних простуд люди выбирают самые разнообразные методы лечения, чтобы только быстрее победить болезнь и вернуться к привычной жизни. Очень часто в бой с простудой идут антибиотики. Врач Андрей Полиров объяснил, почему не стоит самостоятельно использовать их для лечения.
«Подавляющее большинство инфекций вирусные. Антибиотики на вирусы никак не влияют, поэтому прием этих препаратов не имеет смысла с точки зрения лечения. Зато антибиотики прекрасно справляются с кишечной микрофлорой, которая является залогом нашего иммунитета. Это вред собственному организму»,
— рассказал специалист.
Также он отметил, что определить, бактериальная инфекция или вирусная, и назначить правильное лекарство, может лишь врач, передаёт "Вечерняя Москва". При этом Полиров подчеркнул, что при неправильном использовании антибиотиков человек становится менее устойчив к вирусным заболеваниям.
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Болезни и лекарства , Вечерняя Москва
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