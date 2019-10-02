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В России отозвали из обращения популярный препарат 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
В России отозвали из обращения популярный препарат
Фото: 360tv.ru
В России отзывают из обращения лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем потенциально опасных для здоровья канцерогенов. Об этом сообщила «Российская газета».
Инициатором процедуры отзыва стала компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Она является держателем регистрационного удостоверения на препарат.
Как пояснили в Росздравнадзоре, в «Зантаке» содержится вещество ранитидин гидрохлорида производства индийской «Сарака Лабораториз Лимитед», которое и представляет опасность для человека.
Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на эту субстанцию, поясняется в письме Росздравнадзора.
Ранитидин — это блокатор желудочных соков, провоцирующих развитие язвы. Он входит в список Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). Однако, как ранее сообщалось, в активном веществе лекарства были обнаружены примеси N-нитрозодиметиламина — гепатотропного яда.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство ЕС по исследованию рака признало этот яд потенциально канцерогенным для человека.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , Росздравнадзор
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