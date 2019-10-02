В России отозвали из обращения популярный препарат

В России отзывают из обращения лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем потенциально опасных для здоровья канцерогенов. Об этом сообщила «Российская газета».

Инициатором процедуры отзыва стала компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Она является держателем регистрационного удостоверения на препарат.

Как пояснили в Росздравнадзоре , в «Зантаке» содержится вещество ранитидин гидрохлорида производства индийской «Сарака Лабораториз Лимитед», которое и представляет опасность для человека.

Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на эту субстанцию, поясняется в письме Росздравнадзора.

Ранитидин — это блокатор желудочных соков, провоцирующих развитие язвы. Он входит в список Жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). Однако, как ранее сообщалось, в активном веществе лекарства были обнаружены примеси N-нитрозодиметиламина — гепатотропного яда.