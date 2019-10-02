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Как алкоголь разрушает печень непьющих людей 

Рамблер 2 часа назад
Повреждение печени — один из самых известных побочных эффектов чрезмерного употребления спиртного. Однако парадокс в том, что иногда совсем необязательно пить алкоголь, чтобы столкнуться с данной проблемой.
Все дело в том, что некоторые кишечные бактерии производят алкоголь самостоятельно, и он способен нанести не меньший урон чем тот, что продается в супермаркетах.
Примерно 25% людей по всему миру страдают от неалкогольной жировой болезни печени — это состояние, при котором жир, накапливающийся в органе, мешает ему нормально функционировать. Название болезни вводит в заблуждение, ведь алкоголь и здесь способен сыграть значительную роль. Вот только пациент не имеет к этому отношения.
Китайские исследователи наблюдали за человеком с данной болезнью и выяснили, что когда он ел сладкую пищу, в его организме происходили те же процессы, что и при употреблении алкоголя. Более тщательная экспертиза показала, что алкоголь вырабатывают кишечные бактерии.
Кроме того, если организм не в силах справиться с разрушением алкоголя, который "гонят" бактерии, жировая болезнь печени может развиться даже у абсолютно непьющего человека.
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Болезни и лекарства , Видео
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