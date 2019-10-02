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Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов 

Газета.Ru 6 часов назад
Паркинсон, Альцгеймер, рак: чем опасны витамины
Фото: depositphotos.com
Бесконтрольный прием витаминов и минералов может навредить здоровью, предупреждают специалисты. В преддверии сезона простудных заболеваний «Газета.Ru» разбиралась, стоит ли бороться с ними витамином С и чем опасен его избыток.
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева сообщила, что употребление витаминов и минералов может навредить здоровью, если они принимаются без согласования с врачом.
«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований.
Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. В XXI веке врач должен наблюдать пациента, видеть клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые. Только тогда он сможет сказать, каких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз», — отметила Дзогоева в интервью RT.
В холодное время года многие уделяют повышенное внимание витамину С как средству профилактики и лечения простудных заболеваний. Этому в немалой степени поспособствовал Нобелевский лауреат Лайнус Полинг (премию, правда, он получил по химии). В конце 1960-х годов биохимик Ирвин Стоун, первым использовавший витамин С в качестве консерванта, предложил простудившемуся Полингу полечиться высокими дозами этого витамина.
Стоун считал, что витамин С необходим всем людям в высоких дозировках. Цинга же, полагал он, с нехваткой витамина С не связана — это следствие генетического заболевания, нарушающего биохимические процессы в организме. К его воззрениям коллеги относились весьма скептически, но Полинг последовал совету Стоуна.
В период, когда Полинг стал ежедневно употреблять витамин С в высоких дозировках, у него снизилась частота простуд, которые беспокоили его последние пару лет.
Полинг не на шутку увлекся витамином С и его гипотетическим влиянием на здоровье. Несмотря на отсутствие веских доказательств, он читал лекции о его пользе и писал о нем книги. Ученый даже разработал собственную медицинскую концепцию, согласно которой сверхвысокие дозы витаминов и других необходимых для поддержания здоровья веществ можно использовать для лечения болезней. Полинг назвал этот подход ортомолекулярной медициной.
На самом деле предпосылки к такому подходу появились еще в начале ХХ века. Однако исследователи быстро поняли, что избыток витаминов способен вызвать разве что гипервитаминоз со всеми вытекающими побочными эффектами, а никак не чудесное исцеление. Тем не менее приверженцы альтернативных концепций лечения до сих пор пытаются практиковать этот метод. В частности, такое «лечение» широко распространено среди онкологических больных.
Но Полинга доводы его предшественников не убедили. В 1973 году был основан Научный медицинский институт Лайнуса Полинга в Пало-Альто. В течение первых двух лет он был его президентом, а затем стал там профессором. Его книги пользовались бешеной популярностью. Вскоре сначала в США, а затем и в других странах люди оказались убеждены в пользе избытка витамина С для здоровья. Полинг же тем временем продвигал идею об использовании витамина С для лечения рака.
К счастью, лечить витамином С рак сегодня никто не пытается, но от врачей можно до сих пор услышать рекомендации пропить при простуде курс аскорбиновой кислоты или употреблять богатые витамином С продукты.
Подтверждения идеи Полинга о пользе витамина С при простудных заболеваниях так и не нашли. Есть некоторые доказательства, что профилактический прием витамина С в дозировке 500 мг (а не 1-2 г, как советовал Полинг, и тем более не 10 г, которые якобы ежедневно принимали он и его жена) слегка снижает риски простудных заболеваний, но не влияет на продолжительность болезни. Однако, учитывая небольшую выборку (к концу исследования в нем осталось менее 250 человек), авторы работы рекомендуют интерпретировать результаты с осторожностью.
Применение витамина С при лечении других болезней, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, тоже не оправдалось. Результаты двойных слепых исследований показывают, что его прием в таких случаях сказывается либо нейтрально, либо и вовсе отрицательно.
Норма потребления витамина С для женщин и мужчин составляет 75-90 мг в сутки, для детей — 40-65 мг в зависимости от возраста. В больших количествах он содержится в шиповнике, черной смородине, облепихе. В лимонах и апельсинах, вопреки расхожему мнению, его не так уж и много — в два раза меньше, чем в брокколи.
Самое опасное последствие нехватки витамина С — упомянутая выше цинга.
При остром его недостатке нарушается синтез коллагена, соединительная ткань теряет прочность. Ослабевает прикрепление надкостницы к костям и фиксации зубов в лунках, что приводит к их выпадению. Также из-за ломкости сосудов на теле появляется характерная геморрагическая сыпь.
При менее выраженной нехватке витамина С наблюдается снижение иммунитета, вялость, быстрая утомляемость. Следует помнить, что эти симптомы характерны и для многих других состояний — не стоит пытаться справиться с ними, повышая дозы витамина С. Сделать достоверные выводы о его нехватке в организме можно только по результатам обследования.
Злоупотреблять витамином С опасно — длительный прием высоких доз приводит к нарушению всасывания витамина B12, повышает концентрацию мочевой кислоты в моче, способствует образованию оксалатных камней в почках и увеличивает концентрацию эстрогенов в крови женщин, получающих эстрогенные препараты.
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Болезни и лекарства , Статьи , Минздрав РФ , Газета.Ru
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