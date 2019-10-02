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Медики назвали первые признаки рака печени 

News.ru 2 часа назад
Медики назвали первые признаки рака печени
Фото: News.ru
Медики рассказали о неочевидных признаках, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в печени.
Так, на первых стадиях заболевания появляется внезапное отвращение к еде и резкая потеря веса. Кроме того, на пациенты часто жалуются на быструю утомляемость, повышение температуры тела и тремор.
При этом стоит как можно скорее пройти обследование при появлении потливости по ночам, а также отёках пальцев рук и внезапной хрипоты в голосе. Отмечается, что данные симптомы являются предвестниками любого вида онкологии, сообщает портал «МедикФорум».
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