Медики назвали первые признаки рака печени

Медики рассказали о неочевидных признаках, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в печени.

Так, на первых стадиях заболевания появляется внезапное отвращение к еде и резкая потеря веса. Кроме того, на пациенты часто жалуются на быструю утомляемость, повышение температуры тела и тремор.

При этом стоит как можно скорее пройти обследование при появлении потливости по ночам, а также отёках пальцев рук и внезапной хрипоты в голосе. Отмечается, что данные симптомы являются предвестниками любого вида онкологии, сообщает портал «МедикФорум».