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Врачи приняли опасное заболевание за аллергию 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Врачи приняли опасное заболевание за аллергию
Фото: Из личного архива
В американском штате Колорадо врачи перепутали синдром токсического шока у девятилетней пациентки с аллергией на орехи. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В августе Габриэлла Бонди (Gabriella Bondi) пожаловалась родителям на сильную сухость кожи, ее отвели к врачу. Медики предположили, что речь идет о легкой аллергической реакции на орехи. Однако через несколько дней девочка начала терять волосы и покрылась болезненной красной сыпью.
35-летняя мать ребенка Кристина Бонди-Серрато (Christine Bondi-Cerrato) отвезла девочку в местное отделение неотложной помощи. Там у нее диагностировали опасный для жизни синдром токсического шока.
Это редкое опасное для жизни состояние, которое возникает в результате попадания в кровоток бактерий, которые выделяют опасные токсины и поражают внутренние органы. Одним из основных симптомов болезни является сыпь.
Девочка прошла курс лечения антибиотиками и теперь полностью выздоровела от недуга.
Кристина Бонди-Серрато решила поделиться историей, чтобы люди знали о существовании этого редкого состояния и понимали, как лечить его на ранних стадиях.
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